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Не только дешевые авто: BMW и Lexus захватили украинский рынок

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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BMW X2

Самые популярные автомобили в Украине – недорогие машины, которые пользуются высокой популярностью. Однако без малого пятую часть рынка занимают дорогие премиальные модели – статистику продаж захватили бренды вроде BMW и Lexus.

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Украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение дешевым кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. Но бюджетники интересуют не всех – по данным Auto-Consulting спрос на премиальные автомобили в стране высокий.

Статистика определила ТОП моделей в премиальном сегменте с начала 2024 года. Модели BMW лидируют в этом рейтинге продаж.

Lexus RX 450h+

Самые популярные автомобили премиум-сегмента в Украине:

  1. BMW – 2105 шт.;
  2. Lexus – 1004 шт.;
  3. Mercedes-Benz – 904 шт.;
  4. Audi – 858 шт.;
  5. Volvo – 454 шт.

На данный момент премиальные машины занимают 18,5% украинского рынка новых автомобилей. В свою очередь, в целом рейтинг продаж новых автомобилей выглядит знакомо. На вершине в абсолюте все равно недорогие модели. Хотя некоторые представители премиального сектора просочились в эту статистику.

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Renault Duster;
  2. Toyota RAV4;
  3. Honda M-NV;
  4. Toyota Camry;
  5. BMW X5;
  6. Suzuki SX4;
  7. Mitsubishi L200;
  8. Mazda CX-5;
  9. Kia Sportage;
  10. BMW 3 Series.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогую модель VW с очень низкой ценой.