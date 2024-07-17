Не только дешевые авто: BMW и Lexus захватили украинский рынок

Самые популярные автомобили в Украине – недорогие машины, которые пользуются высокой популярностью. Однако без малого пятую часть рынка занимают дорогие премиальные модели – статистику продаж захватили бренды вроде BMW и Lexus.

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Украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение дешевым кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. Но бюджетники интересуют не всех – по данным Auto-Consulting спрос на премиальные автомобили в стране высокий.

Статистика определила ТОП моделей в премиальном сегменте с начала 2024 года. Модели BMW лидируют в этом рейтинге продаж.

Самые популярные автомобили премиум-сегмента в Украине:

BMW – 2105 шт.; Lexus – 1004 шт.; Mercedes-Benz – 904 шт.; Audi – 858 шт.; Volvo – 454 шт.

На данный момент премиальные машины занимают 18,5% украинского рынка новых автомобилей. В свою очередь, в целом рейтинг продаж новых автомобилей выглядит знакомо. На вершине в абсолюте все равно недорогие модели. Хотя некоторые представители премиального сектора просочились в эту статистику.

Самые популярные автомобили в Украине:

Renault Duster; Toyota RAV4; Honda M-NV; Toyota Camry; BMW X5; Suzuki SX4; Mitsubishi L200; Mazda CX-5; Kia Sportage; BMW 3 Series.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогую модель VW с очень низкой ценой.