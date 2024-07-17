Не только дешевые авто: BMW и Lexus захватили украинский рынок
Самые популярные автомобили в Украине – недорогие машины, которые пользуются высокой популярностью. Однако без малого пятую часть рынка занимают дорогие премиальные модели – статистику продаж захватили бренды вроде BMW и Lexus.
Украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение дешевым кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. Но бюджетники интересуют не всех – по данным Auto-Consulting спрос на премиальные автомобили в стране высокий.
Статистика определила ТОП моделей в премиальном сегменте с начала 2024 года. Модели BMW лидируют в этом рейтинге продаж.
Самые популярные автомобили премиум-сегмента в Украине:
- BMW – 2105 шт.;
- Lexus – 1004 шт.;
- Mercedes-Benz – 904 шт.;
- Audi – 858 шт.;
- Volvo – 454 шт.
На данный момент премиальные машины занимают 18,5% украинского рынка новых автомобилей. В свою очередь, в целом рейтинг продаж новых автомобилей выглядит знакомо. На вершине в абсолюте все равно недорогие модели. Хотя некоторые представители премиального сектора просочились в эту статистику.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Renault Duster;
- Toyota RAV4;
- Honda M-NV;
- Toyota Camry;
- BMW X5;
- Suzuki SX4;
- Mitsubishi L200;
- Mazda CX-5;
- Kia Sportage;
- BMW 3 Series.
OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогую модель VW с очень низкой ценой.