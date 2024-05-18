Не достойны этих денег: названы популярные авто с завышенной ценой

Выбор нового автомобиля – это тяжелое и ответственное решение. Однако найти достойный транспорт на свой бюджет бывает невероятно сложно, ведь многие популярные модели имеют завышенную цену.

Конечно, дорогие автомобили имеют немало преимуществ, но и недостатков тоже. Поэтому GO подготовил подборку транспортных средств, которые на самом деле не стоят денег, которые вам придется за них заплатить..

В современном мире все, что связано с транспортными средствами, имеет большую цену. Это касается и горючего, и автозапчастей, и страхования. Владение и эксплуатация нового автомобиля в США обойдется водителям в 12 182 доллара в год, что на 13,6% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, растет также и стоимость непосредственно и транспортных средств. Цены на новые автомобили в США остаются завышенными почти на 14% по сравнению с февралем 2021 года.

В последнее время наблюдается тенденция, что автопроизводители начинают производить все более крупные модели, а американцы продолжают массово их покупать.

Далее вы увидите список моделей внедорожников и пикапов, которые являются наихудшим выбором для тех, кто стремится сэкономить средства. Все они имеют завышенную цену и комбинированный расход топлива от 13.1 до 16.8 л на 100 км.

Cadillac Escalade

Стоимость на американском рынке: 81 895–155 295 долларов США.

Chevrolet Silverado 1500

Стоимость на американском рынке: 36,800-69,900 долларов США.

Шевроле Suburban

Стоимость на американском рынке: 57 600-82 900 долларов США.

Шевроле Tahoe

Стоимость на американском рынке: 54 600-79 900 долларов США.

Ford Expedition

Стоимость на американском рынке: 54 555-86 695 долларов США.

Infiniti QX80

Стоимость на американском рынке: 74 150–88 450 долларов США.

Ниссан Армада

Стоимость на американском рынке: 56520–71590 долларов США.

Nissan Titan

Стоимость на американском рынке: 46 690-63 670 долларов США.

Ram 1500

Стоимость на американском рынке: 39 420-96 340 долларов США

Toyota Sequoia

Стоимость на американском рынке: 61 275-81 265 долларов США.

Toyota Tundra

Стоимость на американском рынке: 39 965–78 845 долларов США.

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