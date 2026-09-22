Названы самые популярные семейные авто в 2026 году

Выбор идеального семейного автомобиля всегда основан на поиске баланса между практичностью, комфортом, безопасностью и вместительностью. Современные автомобили для больших семей должны легко выдерживать ежедневные поездки, заполненные детскими вещами, снаряжением или багажом для длительных путешествий.

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Согласно последнему исследованию iSeeCars, охватившему более двух миллионов подержанных автомобилей, именно реальная интенсивность эксплуатации демонстрирует истинную привязанность водителей к конкретным моделям. Хотя гибриды лидируют по средним показателям пробега среди всех типов силовых установок, в семейном сегменте большинство автомобилей по-прежнему остаются бензиновыми, отмечает издание SlashGear.

Chrysler Pacifica/Voyager

Эти две модельные линейки минивэнов построены на общей платформе, поэтому специалисты часто объединяют их в одну категорию. Chrysler Pacifica стал самым популярным минивэном, на котором автовладельцы преодолевают в среднем около 33 590 км в год. Этот показатель является абсолютным рекордом среди всех категорий транспортных средств. Более дешевая версия Voyager также демонстрирует впечатляющий результат – около 33 070 км в год.

Автомобили оснащаются 3,6-литровым двигателем V6 и рассчитаны на 7 пассажирских мест. Складные сиденья Stow 'n Go, которые убираются в пол, обеспечивают отличные возможности для трансформации салонного и багажного пространства. Базовая гарантия на автомобиль составляет 3 года или почти 58 000 км.

Chevrolet Suburban

Полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban является самым большим в линейке бренда и может вместить до 8 или даже 9 пассажиров в версии с передним диваном. Водители этой модели проезжают в среднем 31 585 км в год. Модель обеспечивает максимальное пространство для ног пассажиров и большой объем багажника.

Базовый двигатель V8 отличается значительным расходом топлива – около 13,8 л на 100 км в смешанном цикле, однако доступный турбодизель обеспечивает гораздо большую экологичность и экономию – около 10,2 л на 100 км. Салон оснащен 17,7-дюймовым сенсорным экраном, трехзонным климат-контролем и 6 USB-портами. Гарантия распространяется на 3 года или 58 000 км общего пробега и 5 лет или 96 500 км на силовую установку.

Kia Carnival

Kia называет Carnival не классическим минивэном, а многофункциональным автомобилем (MPV) с внешним дизайном, приближенным к кроссоверам. Владельцы этих автомобилей проезжают в среднем 30 390 км в год. Модель предлагается в вариантах на 7 или 8 мест и комплектуется 3,5-литровым двигателем V6.

Основные преимущества автомобиля – большой багажный отсек, сдвижные сиденья второго ряда для удобного доступа и современные цифровые дисплеи диагональю 12,3 дюйма. Производитель предоставляет одну из самых длительных гарантий на рынке: 5 лет или 96 500 км основной гарантии и 10 лет или 160 000 км на силовую установку.

GMC Yukon XL

Большой внедорожник GMC Yukon XL отличается удлиненной колесной базой, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам и увеличенную вместимость. Ежегодный средний пробег среди владельцев этой модели составляет 30 148 км. В зависимости от конфигурации автомобиль комплектуется двигателями V8 объемом 5,3 л или 6,2 л.

Расход топлива варьируется от 11,8 л до 16,8 л на 100 км. В кабине установлен большой 16,8-дюймовый дисплей, камеры внутреннего обзора салона, системы беспроводного подключения смартфонов и развлекательный комплекс для задних пассажиров. Общая гарантия составляет 3 года или 58 000 км.

Toyota Sienna

Это единственный полностью гибридный автомобиль в этом списке, который одновременно является и самым популярным гибридом по уровню эксплуатации. На нем в среднем проезжают 27 950 км в год. Силовая установка мощностью 245 к.с. состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электродвигателей.

Гибрид отличается высокой экономичностью: расход топлива составляет примерно 6,7 л на 100 км в городе и 6,5 л на 100 км на трассе. Среди опций для семьи доступны встроенный пылесос, холодильник в центральной консоли, 4-зонный климат-контроль и полный набор систем активной безопасности уже в базовой комплектации.

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