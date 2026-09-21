Названы 5 старейших авто: которые до сих пор производят

В то время как автомобильный мир прощается со многими известными марками, некоторые культовые модели демонстрируют удивительную жизнеспособность, оставаясь в производстве от полувека до почти ста лет. Эти машины прошли путь от простых транспортных средств до настоящих символов своих сегментов, пережив десятки поколений и кардинальные технические преобразования.

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Секрет их долгосрочного успеха заключается в умении балансировать между сохранением собственной идентичности и внедрением передовых технологий каждого нового десятилетия, отмечает издание SlashGear. Ниже вы узнаете о самых известных автомобилях-долгожителях, которые до сих пор сходят с конвейеров и задают тренды в мировой автоиндустрии.

Toyota Corolla

С момента своего дебюта в 1966 году этот автомобиль стал самой успешной моделью японского бренда, разойдясь тиражом более 50 миллионов экземпляров. Начав свой путь как скромная компактная машина с двигателем мощностью 60 лошадиных сил, она прошла через 11 поколений, постепенно увеличиваясь в размерах и выходя на рынки 150 стран мира.

Долгое время эта модель считалась исключительно практичным, надежным и доступным средством передвижения, но не вызывала эмоций у любителей скорости. Всё изменилось с появлением современных модификаций: чрезвычайно экономичного гибрида и заряженного полноприводного хэтчбека GR мощностью 300 horsepower с механической коробкой передач, что вернуло серии драйверский характер.

Porsche 911

Немецкий спорткар, впервые представленный в 1963 году, до сих пор придерживается своей фундаментальной концепции с задним расположением оппозитного двигателя. За 62 года производства автомобиль сохранил свой узнаваемый силуэт, хотя прошел долгий путь от воздушного охлаждения двигателей до высокотехнологичного водяного.

Сегодня эта линейка следует принципу "работает – не трогай", предлагая более двух десятков разнообразных вариантов. Среди них есть как экстремальные трековые версии с потрясающей динамикой разгона до сотни менее чем за 3 секунды, так и специальные модификации для бездорожья, что подтверждает универсальность этой конструкции.

Chevrolet Corvette

Американская легенда появилась в 1953 году в виде скромного родстера с шестицилиндровым двигателем мощностью 150 сил, который с трудом можно было назвать полноценным спортивным автомобилем. Однако уже со второго поколения инженеры нашли правильную формулу, сделав ставку на мощные двигатели V8 и постоянное совершенствование ходовых качеств.

Самое радикальное изменение за всю историю модели произошло в последнем поколении C8, когда автомобиль перешел на среднемоторную компоновку. Современные флагманские версии с двумя турбинами развивают более 1000 лошадиных сил, превращая классический американский масл-кар в настоящий гиперкар, способный разгоняться до 60 миль/ч за 2,2 секунды.

Ford F-Series

Свою историю эта серия пикапов начала в 1948 году как простой рабочий транспорт для послевоенной Америки с базовым двигателем мощностью 95 horsepower. За 14 поколений и более 66 лет эволюции машина превратилась из утилитарного грузовика в настоящий бестселлер и комфортный семейный автомобиль.

Конструкторы постоянно внедряли инновации: добавляли полный привод, переводили кузов на облегченный алюминий и создавали мощные спортивные версии. Нынешняя линейка предлагает огромный выбор модификаций – от базовых "рабочих лошадок" до роскошных и экстремальных вариантов с компрессорными двигателями V8 мощностью 720 к. с.

Chevrolet Suburban

Настоящим абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного выпуска является этот гигантский внедорожник, который остается на конвейере уже на протяжении 90 лет, начиная с 1935 года. Первоначально созданный как вместительный универсал мощностью 56 лошадиных сил, он фактически заложил основы для всего класса современных полноразмерных SUV.

Современное 12-е поколение автомобиля значительно увеличилось в габаритах, получило независимую заднюю подвеску, системы полуавтономного вождения и способно разместить до девяти пассажиров. Восьмицилиндровый двигатель мощностью 420 к.с. делает его одним из самых мощных и вместительных семейных автомобилей современности, что обеспечивает ему стабильный спрос.

OBOZ.UA предлагает узнать об автомобилях Toyota, в которые выгодно вкладывать деньги, если вы планируете их перепродажу.

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