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Названы 5 старейших авто: которые до сих пор производят

Елена Былим
Авто Oboz
4 минуты
438
Рейтинг автомобилей
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В то время как автомобильный мир прощается со многими известными марками, некоторые культовые модели демонстрируют удивительную жизнеспособность, оставаясь в производстве от полувека до почти ста лет. Эти машины прошли путь от простых транспортных средств до настоящих символов своих сегментов, пережив десятки поколений и кардинальные технические преобразования.

Секрет их долгосрочного успеха заключается в умении балансировать между сохранением собственной идентичности и внедрением передовых технологий каждого нового десятилетия, отмечает издание SlashGear. Ниже вы узнаете о самых известных автомобилях-долгожителях, которые до сих пор сходят с конвейеров и задают тренды в мировой автоиндустрии.

Toyota Corolla

С момента своего дебюта в 1966 году этот автомобиль стал самой успешной моделью японского бренда, разойдясь тиражом более 50 миллионов экземпляров. Начав свой путь как скромная компактная машина с двигателем мощностью 60 лошадиных сил, она прошла через 11 поколений, постепенно увеличиваясь в размерах и выходя на рынки 150 стран мира.

Toyota Corolla.

Долгое время эта модель считалась исключительно практичным, надежным и доступным средством передвижения, но не вызывала эмоций у любителей скорости. Всё изменилось с появлением современных модификаций: чрезвычайно экономичного гибрида и заряженного полноприводного хэтчбека GR мощностью 300 horsepower с механической коробкой передач, что вернуло серии драйверский характер.

Porsche 911

Немецкий спорткар, впервые представленный в 1963 году, до сих пор придерживается своей фундаментальной концепции с задним расположением оппозитного двигателя. За 62 года производства автомобиль сохранил свой узнаваемый силуэт, хотя прошел долгий путь от воздушного охлаждения двигателей до высокотехнологичного водяного.

Porsche 911.

Сегодня эта линейка следует принципу "работает – не трогай", предлагая более двух десятков разнообразных вариантов. Среди них есть как экстремальные трековые версии с потрясающей динамикой разгона до сотни менее чем за 3 секунды, так и специальные модификации для бездорожья, что подтверждает универсальность этой конструкции.

Chevrolet Corvette

Американская легенда появилась в 1953 году в виде скромного родстера с шестицилиндровым двигателем мощностью 150 сил, который с трудом можно было назвать полноценным спортивным автомобилем. Однако уже со второго поколения инженеры нашли правильную формулу, сделав ставку на мощные двигатели V8 и постоянное совершенствование ходовых качеств.

Chevrolet Corvette.

Самое радикальное изменение за всю историю модели произошло в последнем поколении C8, когда автомобиль перешел на среднемоторную компоновку. Современные флагманские версии с двумя турбинами развивают более 1000 лошадиных сил, превращая классический американский масл-кар в настоящий гиперкар, способный разгоняться до 60 миль/ч за 2,2 секунды.

Ford F-Series

Свою историю эта серия пикапов начала в 1948 году как простой рабочий транспорт для послевоенной Америки с базовым двигателем мощностью 95 horsepower. За 14 поколений и более 66 лет эволюции машина превратилась из утилитарного грузовика в настоящий бестселлер и комфортный семейный автомобиль.

Ford F-Series.

Конструкторы постоянно внедряли инновации: добавляли полный привод, переводили кузов на облегченный алюминий и создавали мощные спортивные версии. Нынешняя линейка предлагает огромный выбор модификаций – от базовых "рабочих лошадок" до роскошных и экстремальных вариантов с компрессорными двигателями V8 мощностью 720 к. с.

Chevrolet Suburban

Настоящим абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного выпуска является этот гигантский внедорожник, который остается на конвейере уже на протяжении 90 лет, начиная с 1935 года. Первоначально созданный как вместительный универсал мощностью 56 лошадиных сил, он фактически заложил основы для всего класса современных полноразмерных SUV.

Chevrolet Suburban.

Современное 12-е поколение автомобиля значительно увеличилось в габаритах, получило независимую заднюю подвеску, системы полуавтономного вождения и способно разместить до девяти пассажиров. Восьмицилиндровый двигатель мощностью 420 к.с. делает его одним из самых мощных и вместительных семейных автомобилей современности, что обеспечивает ему стабильный спрос.

OBOZ.UA предлагает узнать об автомобилях Toyota, в которые выгодно вкладывать деньги, если вы планируете их перепродажу.

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