Названа причина, благодаря которой европейские автомобили подешевеют

Европейские автомобили дорожают из-за довольно строгих технических регламентов. Но в ЕС для производителей придумали мотивационную причину, благодаря которой машины подешевеют.

Подробности стали известны Motor1. Речь про создание нового класса автомобилей M1E. Такая мера предполагает менее жесткие требования к сертификации транспортных средств и упрощенный список оснащения электронными системами безопасности.

В итоге европейцы могут получить компактные автомобили наподобие японских кей-каров с ценами около 15 000 евро. И производителям дадут достойную мотивацию создавать такие машины.

Новый класс M1E предполагает исключительно электрокары. Однако каждый из них получит коэффициент 1,3 (вместо привычной единицы) для расчета средних выбросов CO2. Это значит, что автопроизводители благодаря таким "выгодным" EV смогут продлить жизнь своим двигателям внутреннего сгорания.

Эту меру условно называют "суперкредитом". Чтобы квалифицироваться для программы, электромобиль M1E должен быть компактным (не более 4,2 м в длину), а производство необходимо наладить на территории ЕС – в любом из 27 государств. Отмечается, что модели Citroen e-C3, Fiat 500e, новый Renault Twingo и будущий VW ID.Polo (и многие другие) соответствуют требованиям.

