Этот кроссовер Skoda будет дешевым: что известно про новинку

Новая модель Skoda Epiq почти готова к выходу на рынок, но еще должна состояться премьера серийного автомобиля. Этот дешевый кроссовер показали с эффектным вариантом дизайна.

Ранее электрокар Skoda Epiq рассекретили как предсерийный прототип. Но разработка компактного автомобиля почти завершилась. На канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн модели Skoda. Получилось интересно, но заводской вариант выглядит по-другому.

Мы видим аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

