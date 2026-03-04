Самый дешевый седан Lexus на базе Toyota Camry показали в новом виде

Новая модель Lexus ES 2026 года уже дебютировала официально. Однако самый дешевый седан предыдущего поколения на базе Toyota Camry еще не покинул рынок. Автомобиль показали в новом виде.

Дебют седана Lexus ES Moon Shadow Edition состоялся в Китае. О машине стало известно Carscoops. Новый вариант модели подготовили на базе рестайлингового седана, который рассекретили еще в конце 2024 года.

То есть дизайнеры сохранили узнаваемые черты, но обновили светотехнику и бамперы. Появилась более выразительная графика фар и фонарей, установлена передняя решетка в стиле кроссовера Lexus RX.

Однако появились и более уникальные черты. К ним относится двухцветная окраска кузова, которая создает престижный образ. Изменения произошли и в салоне Lexus ES200 2026 года. Там установили 14-дюймовый монитор для нового информационно-развлекательного комплекса, а в списке оснащения есть электрорегулировки кресел.

Двигатель для Lexus ES Moon Shadow Edition предлагают только один – 2-литровый бензиновый мотор выдает 170 л.с. Фактически, это прощальная версия с ценой чуть выше 40 000 долларов.

