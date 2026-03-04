УкраїнськаУКР
Самый дешевый седан Lexus на базе Toyota Camry показали в новом виде

Lexus ES Moon Shadow Edition

Новая модель Lexus ES 2026 года уже дебютировала официально. Однако самый дешевый седан предыдущего поколения на базе Toyota Camry еще не покинул рынок. Автомобиль показали в новом виде.

Дебют седана Lexus ES Moon Shadow Edition состоялся в Китае. О машине стало известно Carscoops. Новый вариант модели подготовили на базе рестайлингового седана, который рассекретили еще в конце 2024 года.

То есть дизайнеры сохранили узнаваемые черты, но обновили светотехнику и бамперы. Появилась более выразительная графика фар и фонарей, установлена передняя решетка в стиле кроссовера Lexus RX.

Lexus ES Moon Shadow Edition

Однако появились и более уникальные черты. К ним относится двухцветная окраска кузова, которая создает престижный образ. Изменения произошли и в салоне Lexus ES200 2026 года. Там установили 14-дюймовый монитор для нового информационно-развлекательного комплекса, а в списке оснащения есть электрорегулировки кресел.

Двигатель для Lexus ES Moon Shadow Edition предлагают только один – 2-литровый бензиновый мотор выдает 170 л.с. Фактически, это прощальная версия с ценой чуть выше 40 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие недорогие машины по мнению специалистов.

