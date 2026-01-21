Намного дешевле Tesla: новая модель Toyota уже готова. Фото

Новая модель Toyota bZ7 2026 года – долгожданный автомобиль электрического сегмента. Большой седан, который уже готов к выходу на рынок, будет соперничать с Tesla. Хотя окажется намного дешевле.

Машину уже показали после официальной премьеры. Про грядущий выход на рынок Toyota bZ7 рассказывает CarNewsChina. Об автомобиле было известно заранее, и серийный седан Toyota bZ7 почти полностью сохранил дизайн прототипа.

Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Новый электромобиль Toyota получил силовую установку мощностью 280 л.с. и запас хода до 700 км с максимальной батареей. Цена Toyota bZ7 – от 29 000 долларов.

Электрический седан Toyota особенно интересен по той причине, что японский производитель некоторое время назад скептично смотрел на классические батарейные EV. Но все равно работает в этом направлении.

