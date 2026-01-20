В Украину хлынул поток дешевых машин из США: бестселлеры года
Спрос на б/у автомобилей из США в Украине сильно вырос за год, из-за чего в страну буквально хлынул поток дешевых машин. Такие модели кажутся покупателям наиболее привлекательными из-за низких цен.
Украинцы стараются экономить, поэтому традиционно обращают внимание на недорогие автомобили. Американская вторичка приходится очень кстати. По информации организации Укравтопром, в 2025 году украинцы купили почти 61,6 тыс. машин с пробегом из США.
Это на 48% превышает статистику 2024 года. Из общего количества 52% оснащены электрическими силовыми установками (гибриды отдельно – таковых 7%). Бензиновых машин – 34%, а дизельных ввезли всего 4%.
Самые популярные авто из США в Украине:
- Tesla Model Y – 10 342 шт.;
- Tesla Model 3 – 9106 шт.;
- Ford Escape – 3796 шт.;
- Tesla Model S – 3075 шт.;
- Chevrolet Bolt – 2965 шт.
За популярность американских автомобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели опять стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.
