Надежную недорогую модель Kia показали на новых фото

Новая недорогая модель Kia EV4 2026 года присоединится к сегменту практичных электромобилей. Производитель подготовил надежную машину и показал ее на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, корейская компания преодолела 110 000 км на европейских дорогах в рамках ресурсных испытаний. Из них 10 000 км пришлись на заезды по трассе Нюрбургринг. Основной целью было подтверждение надежности.

Сообщалось, что спустя 100 000 миль (около 160 000 км) пробега батарея Kia EV4 сохранит не менее 70% первоначальной емкости. При этом в рамках тестов производитель доводил нагрузку до 95% и применял стрессовые высокомощные зарядки.

Купить Kia EV4 можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Это очень конкурентное предложение в сегменте. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек.

В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

