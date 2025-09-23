Новый бюджетный кроссовер от Renault подготовили к бездорожью

На базе Dacia Duster 3 поколения от Renault подготовили более практичный кроссовер Dacia Bigster. Бюджетный автомобиль остался доступным, но предлагает вместительный интерьер. Теперь машину подготовили к бездорожью.

Тюнинг Dacia Bigster Extreme 4WD REDUST OFFROAD выполнил немецкий дилер Carpoint GmbH и представил на своем сайте. Получилось необычно.

Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых усиленных порогов, расширенных колесных арок, новых колес на внедорожных покрышках и щедрого декора. Дорожный просвет Dacia Bigster Redust Offroad увеличили на 20 мм.

Двигателей для Dacia Bigster Redust Offroad 2025 года предложено два – бензиновые мощностью 130 л.с. и 155 л.с. в составе полноприводных трансмиссий и гибридных силовых установок.

Цена Dacia Bigster в базовом исполнении – от 23 000 евро. Внедорожник Bigster от Carpoint оценили в 36 000 евро.

