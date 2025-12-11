Новый кроссовер Kia дешевле Sportage показали официально

Новый кроссовер Kia Seltos 2 поколения дебютировал с подробностями. Эту компактную модель, которая позиционируется дешевле кроссовера Sportage, показали на новых официальных фото.

Бюджетник рассекретили после премьеры. OBOZ.UA напоминает, что дизайн стал намного современнее. Кроссовер Kia Seltos 2026 модельного года получил более геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Модель Kia Seltos первого поколения регулярно получала обновления для поддержания актуальности. Но преемник уже готов заменить кроссовер на рынке в самом популярном сегменте.

Новый Seltos 2026 модельного года построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro. В моторной линейке сохранили атмосферный двигатель объемом 2 л мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый турбомотор на 190 сил.

В дальнейшем появится гибридное исполнение, но о нем информацию пока не раскрывают. Цена Kia Seltos – около 25 000 долларов.

