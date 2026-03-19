Долгожданную новинку BMW продемонстрировали вживую. Фото

Модель BMW i3 – долгожданная новинка, которая теперь является самым дешевым электрическим седаном компании. После официальной премьеры машину продемонстрировали вживую с эффектным дизайном.

Новый электромобиль BMW i3 2027 модельного года показали на канале Autogefühl. Седан выполнили в смелом стиле с историческим названием Neue Klasse – отсылка к классическим автомобилям BMW.

Новая BMW i3 получила имя компактного электрического хэтчбека, который сняли с производства несколько лет назад. К концу 2026 года дебютирует новая BMW 3-Series с ДВС. Несмотря на почти идентичный дизайн, технически это разные машины.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно. В продажу новая i3 поступит уже в 2026 году.

