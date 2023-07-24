На рынок выходит доступный электрокар из Китая с запасом хода 500 км

Китайский кроссовер BYD Seal U получился крупным автомобилем. Он хорошо оснащен и готовится в ближайшее время встретить на рынке европейских покупателей, которых привлечет своей ценой.

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Детали сообщает Motor.es. Вместительный и практичный кузов вытянулся в длину на 4785 мм (колесная база – 2765 мм), ширина равна 1890 мм, а высота составляет 1668 мм).

Такие размеры позволили оформить багажник объемом 570-1465 л в зависимости от конфигурации салона. Электрическая силовая установка выдает мощность 218 л.с.

Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 с. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Покупатели смогут выбрать один из двух батарейных блоков. Аккумулятор емкостью 71,8 кВтч обеспечивает 420 км, 87 кВтч – 500 км.

Цена BYD Seal U пока не объявлена. Однако китайский электрокроссовер окажется доступнее своих конкурентов от Audi, BMW и Tesla.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом электромобиле Citroen, который сейчас находится в разработке. Это самый дешевый электрокар компании, которому готовят новую, более быструю и мощную модификацию с увеличенным запасом хода.