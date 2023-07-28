На продажу выставили доступный транспорт с уникальной подвеской. Фото

Уникальный двухколесный транспорт выставили на продажу. Автор сам создал его, а основная изюминка – необычная система подвески, которая обеспечивает плавный и комфортный ход.

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То ли моторный велосипед, то ли необычный мотоцикл, по информации The Drive, оказался собранным из большого количества готовых компонентов. К ним относят неназванный маломощный двигатель и колеса.

Однако главная деталь этого двухколесного транспортного средства выполнена на заказ. Речь идет о необычной раме. Ее форма задает формат рулевой колонки, крепление колес и необычайно низкую посадку водителя.

Изюминка – это подвеска, которая установлена на этой раме. Автор выполнил ее из магнитов. Детали естественным образом сопротивляются друг с другом и создают своеобразные "невидимые пружины".

Владелец говорит, что подвеска мягкая как облако. Цену не называет, однако отмечает, что конструкция обошлась ему почти в такую же сумму, которую он хочет запросить при продаже. Скорей всего, автор потратил не более 2000 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о Mercedes знаменитого спортсмена, который выставили на продажу за 700 гривен.