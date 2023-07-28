В продаже появился Mercedes за 700 гривен. Фото

Уникальный Mercedes-Benz S600 Lorinser появился в продаже за 23 доллара – то есть немногим более 700 гривен. Этот особый автомобиль принадлежал известному баскетболисту Майклу Джордану.

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О необычной машине сообщает BenzInsider. Майкл Джордан владел этим Mercedes S600 Lorinser до 2003 года, когда роскошное немецкое купе продали за 202 200 долларов на аукционе.

Сегодня этот редкий экземпляр со звездной историей оценивают в 120 000 долларов. Однако маркетплейс Whatnot выставил автомобиль на продажу всего за $23. Покупателя выберут случайным образом.

В сумму 23 доллара входит не только автомобиль, но и коллекция других редких предметов. Mercedes S600 Lorinser изготовлен в 1996 году. Купе привлекает внимание крупными 20-дюймовыми хромированными колесными дисками.

Кузов выкрашен в темный синий цвет. В салоне – серая кожа и множество декоративных панелей из лакированного дерева. Пробег составляет 252 000 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом дешевом электромобиле Mercedes, который готовят к премьере. Машину показали на первом фото, которое раскрывает интересные детали.