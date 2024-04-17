На каком видео изображен обгон авто? Проверьте свои знания ПДД

Соблюдение правил движения – залог безопасности на дорогах. Чаще аварийные ситуации возникают во время обгонов – водители не рассчитывают правильное расстояние или не замечают других транспортных средств на встречной полосе.

При обгоне, опережении, объезде препятствия или встречном разъезде необходимо соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения. Попробуйте проверить свои знания с помощью интересного теста. На каком видео изображен обгон авто?

На каком видео изображен обгон авто?

Видео 1

Видео 2

Объяснение

Прежде всего обратимся к теории. ПДД устанавливают, что обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.

А опережение – движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутного транспортного средства, движущегося рядом по смежной полосе.

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону путем повышения скорости движения или другими действиями.

Пункт 14.2 ПДД устанавливает, что перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:

а) ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним, не начал обгона;

б) водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;

в) полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

г) после обгона он сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу.

Напомним, что обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, совершающего обгон или объезд;

в туннелях; на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ

Итак, правильный ответ: на видео 2 изображен обгон, а на видео 1 – опережение.

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