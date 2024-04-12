Какой должна быть безопасная дистанция на дороге: простое объяснение ПДД

Неукоснительное соблюдение правил – залог безопасного движения на дороге. Все участники дорожного движения обязаны знать и выполнять требования ПДД. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках и при обгоне, поэтому важно еще раз вспомнить, какой должна быть безопасная дистанция между транспортными средствами.

ПДД устанавливают, что безопасная дистанция – расстояние до транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе, которое в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра. Каким должно быть это расстояние и как его вычислить – читайте в материале OBOZ.UA.

Что написано в ПДД

В первую очередь обратим внимание на безопасную скорость. Водитель должен двигаться со скоростью, при которой он сможет безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.

Глава 13 ПДД устанавливает, что водитель в зависимости от скорости движения, дорожной ситуации, особенностей груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал.

В соответствии с пунктом 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

Как рассчитать безопасную дистанцию

Суть методики определения безопасной дистанции состоит в том, что реакция на изменение дорожной ситуации может занимать у человека до двух секунд.

Безопасная дистанция равна половине скорости движения.

Рекомендуемая безопасная дистанция в городе составляет две трети длины корпуса вашего автомобиля (в среднем 3-4 м).

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