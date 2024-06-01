На какие электромобили стремительно снизились цены в 2024 году: список

Аналитики рынка давно прогнозировали начало снижения цен на электромобили, ведь осторожность покупателей к авто с электрическими двигателями падает, а спрос растет. И вот многие производители уже анонсировали снижение цен на некоторые модели.

Журналисты американского издания Top Speed составили рейтинг электромобилей, наиболее подешевевших на рынке США. Ожидается, что понижение цен произойдет и в других странах мира.

Tesla Model X, Model Y и Model S

Снижение цены: 2000 долларов

Tesla снизила цены на три из пяти своих моделей в США еще на 2000 долларов. Таким образом бренд пытается не выпасть из конкурентной борьбы, где ему на пятки наступают немало конкурентов, особенно Ford и General Motors, вкладывающие значительные средства в производство более доступных электромобилей. Это снижение цен является частью стратегии Tesla по балансировке производства и спроса. В последнее время доля Tesla на рынке продаж электромобилей в США снизилась с 80% в период с 2018 по 2020 год до 55% в 2023 году

BMW i4 и i5

Снижение цены: от 5000 долларов плюс скидка лояльности

Электрические седаны от BMW в этом году продаются со скидкой в 5000 долларов. Кроме того, BMW предоставляет скидки по программе лояльности нынешним и бывшим владельцам моделей бренда: 1000 долларов за i4 и 1500 долларов за i5. Если добавить к этому выгодные условия кредитования, то общая экономия может составить 9000 долларов. И это за роскошь иметь BMW.

Ford F-150 Lightning

Снижение цены: 5500 долларов

Компания Ford объявила о значительном снижении цен на несколько комплектаций F-150 Lightning, чтобы привести производство в соответствие со спросом клиентов. Вдобавок к удешевлению модель получила несколько обновлений: улучшенную систему регулирования температуры аккумулятора и усовершенствованный дисплей для расширенной информации о зарядке.

Nissan Ariya EV

Снижение цены: 6000 долларов

Японский автоконцерн тоже отреагировал на решение Ford и других производителей снизить цены на популярные электрические модели. Ariya 2024 выпуска при этом предлагает широкий выбор комплектаций с различными функциями и емкостью аккумулятора. Отдельные комплектации подешевели на 3000 долларов, а вот полноприводный e-4ORCE Platinum+ мощностью 389 л. с. потерял 6000 долларов стоимости.

Hyundai IONIQ 6

Снижение цены: 7500 долларов

Фактически водители в США получили льготу на покупку всех комплектаций комплектации IONIQ 6 2024 года. Так цена для них сократилась на 7,5 тыс долларов, сделав корейский электромобиль более доступным. Теперь он стоит ощутимо дешевле, чем новая Tesla Model 3 Highland. Hyundai объясняет такой шаг расширением и повышением эффективности производства электромобилей.

BMW i7 и iX

Снижение цены: 7500 долларов

BMW предлагает в США существенные льготы при покупке линейки электромобилей 2024: седан i7 и внедорожник iX получают скидку в 7500 долларов. Эта скидка предоставляется в виде разных программ кредитования. Также владельцы других автомобилей BMW могут получить снижение цены по программе лояльности. Экономия составит 3000 долларов. В общей сложности по сумме различных программ на эти модели можно получить скидку до 13 000 долларов.

Ford Mustang Mach-E

Снижение цены: 8100 долларов

Ford объявил о существенном понижении цен на свой электрический внедорожник Mustang Mach-E. Стоимость пришлось пересмотреть после падения продаж на 51% в январе. Аналитики скорректировали цену, приведя ее в большее соответствие ситуации на рынке. Сейчас Mach-E стал более конкурентоспособным по сравнению с такими конкурентами как Tesla Model Y.

Volkswagen ID.4 AWD Pro S

Снижение цены: 13 000 долларов

Наибольшую экономию на модели в США можно получить, если взять автомобиль в лизинг. Эта значительная скидка является частью усилий Volkswagen по очистке складских запасов в рамках подготовки к выпуску новых моделей электромобилей. К тому же бренд хочет сохранить свои позиции на рынке – в прошлом году ID.4 был пятым среди самых продаваемых электромобилей в США. Рост по сравнению с 2022 годом составил от 84%. Новая скидка делает модель одной из самых конкурентоспособных электрических джипов в Америке.

Hyundai IONIQ 5

Снижение цены: 15 000 долларов

Взяв IONIQ 5 в лизинг американские водители могут сэкономить до 15 000 долларов. При стартовой цене 41 800 долларов IONIQ 5 уже один из самых доступных электрических внедорожников, и эта сделка значительно повышает его позиции. IONIQ 5, построенный на специальной платформе E-GMP от Hyundai, обеспечивает запас хода до 490 км и имеет возможность быстрой зарядки 800 В, что позволяет заряжать его с 10% до 80% всего за 18 минут. Это делает его высококонкурентным вариантом на рынке электромобилей, особенно по сравнению с такими моделями как Ford Mustang Mach-E и Nissan Ariya. Сейчас корейская компания обогнала Ford и GM и стала вторым по продажам брендом электромобилей в США после Tesla.

Mercedes-Benz EQS

Снижение цены: 19 442

Mercedes-Benz объявил о значительном понижении цен на свой внедорожник EQS, снизив стоимость почти на 20 000 долларов. Таким образом, концерн стремится привлечь как можно больше водителей к пользованию электромобилями. При этом бренд стремится возглавить тенденцию стимулирования продаж за счет снижения цен на фоне роста складских запасов электромобилей.

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