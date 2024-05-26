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Лучшие авто для молодых водителей: модели средней ценовой категории

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
945
Лучшие авто для молодых водителей: модели средней ценовой категории

У молодых водителей, которые впервые сели за руль есть свои особенности пользования авто – они чаще склонны кататься на большой скорости и нередко предпочитают впечатляющий внешний вид, а не удобство и функциональность. И сбалансировать эти функции вполне возможно.

Так, издание CBS News изучило данные совместного исследования Consumer Reports вместе со Страховым институтом дорожной безопасности, которые проверяли автомобили на безопасность с учетом потребностей водителей-подростков. Главная рекомендация – не покупать им очень мощный автомобиль. Без должного опыта может быть сложно справиться с такой машиной.

Также не стоит сразу дарить юному водителю новую и дорогую машину. Совершать ошибки лучше на чем-то, что не так жаль поцарапать или стукнуть. В результате в рейтинг вошли несколько десятков подержанных моделей умеренной стоимости. Consumer Reports оценивал автомобили по ряду показателей: рейтинг аварийности, передовые технологии помощи при управлении, такие как предупреждение о лобовом столкновении, надежность и цена.

Вот рейтинг, который получился у экспертов. Автомобили в нем поделены по категориям.

Компактные легковушки

  • Toyota Corolla
  • Toyota Prius
  • Mazda 3
  • Toyota Prius Prime
  • Honda Civic
  • Ford C-Max Hybrid
  • Subaru Impreza

Легковики среднего размера

  • Toyota Camry
  • Volvo S60
  • Subaru Legacy
  • Hyundai Sonata
  • Honda Accord
  • Mazda 6
  • BMW 3 series

Большие легковушки

  • Toyota Avalon

Компактные внедорожники

  • Chevrolet Equinox
  • Kia Sportage
  • Toyota RAV4
  • Hyundai Tucson
  • Mazda CX-5
  • Lexus UX
  • Honda CR-V
  • Nissan Rogue
  • Subaru Forester
  • Mazda CX-30
  • Hyundai Kona
  • Honda HR-V

Средние внедорожники

  • Volvo XC60
  • Hyundai Santa Fe
  • Toyota Highlander
  • Nissan Murano
  • GMC Terrain
  • Ford Edge
  • Lexus NX
  • Infiniti QX60
  • Mazda CX-9
  • Acura RDX

Минивены

  • Toyota Sienna
  • Honda Odyssey

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