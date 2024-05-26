Лучшие авто для молодых водителей: модели средней ценовой категории
У молодых водителей, которые впервые сели за руль есть свои особенности пользования авто – они чаще склонны кататься на большой скорости и нередко предпочитают впечатляющий внешний вид, а не удобство и функциональность. И сбалансировать эти функции вполне возможно.
Так, издание CBS News изучило данные совместного исследования Consumer Reports вместе со Страховым институтом дорожной безопасности, которые проверяли автомобили на безопасность с учетом потребностей водителей-подростков. Главная рекомендация – не покупать им очень мощный автомобиль. Без должного опыта может быть сложно справиться с такой машиной.
Также не стоит сразу дарить юному водителю новую и дорогую машину. Совершать ошибки лучше на чем-то, что не так жаль поцарапать или стукнуть. В результате в рейтинг вошли несколько десятков подержанных моделей умеренной стоимости. Consumer Reports оценивал автомобили по ряду показателей: рейтинг аварийности, передовые технологии помощи при управлении, такие как предупреждение о лобовом столкновении, надежность и цена.
Вот рейтинг, который получился у экспертов. Автомобили в нем поделены по категориям.
Компактные легковушки
- Toyota Corolla
- Toyota Prius
- Mazda 3
- Toyota Prius Prime
- Honda Civic
- Ford C-Max Hybrid
- Subaru Impreza
Легковики среднего размера
- Toyota Camry
- Volvo S60
- Subaru Legacy
- Hyundai Sonata
- Honda Accord
- Mazda 6
- BMW 3 series
Большие легковушки
- Toyota Avalon
Компактные внедорожники
- Chevrolet Equinox
- Kia Sportage
- Toyota RAV4
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-5
- Lexus UX
- Honda CR-V
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
- Mazda CX-30
- Hyundai Kona
- Honda HR-V
Средние внедорожники
- Volvo XC60
- Hyundai Santa Fe
- Toyota Highlander
- Nissan Murano
- GMC Terrain
- Ford Edge
- Lexus NX
- Infiniti QX60
- Mazda CX-9
- Acura RDX
Минивены
- Toyota Sienna
- Honda Odyssey
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