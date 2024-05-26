Лучшие авто для молодых водителей: модели средней ценовой категории

У молодых водителей, которые впервые сели за руль есть свои особенности пользования авто – они чаще склонны кататься на большой скорости и нередко предпочитают впечатляющий внешний вид, а не удобство и функциональность. И сбалансировать эти функции вполне возможно.

Так, издание CBS News изучило данные совместного исследования Consumer Reports вместе со Страховым институтом дорожной безопасности, которые проверяли автомобили на безопасность с учетом потребностей водителей-подростков. Главная рекомендация – не покупать им очень мощный автомобиль. Без должного опыта может быть сложно справиться с такой машиной.

Также не стоит сразу дарить юному водителю новую и дорогую машину. Совершать ошибки лучше на чем-то, что не так жаль поцарапать или стукнуть. В результате в рейтинг вошли несколько десятков подержанных моделей умеренной стоимости. Consumer Reports оценивал автомобили по ряду показателей: рейтинг аварийности, передовые технологии помощи при управлении, такие как предупреждение о лобовом столкновении, надежность и цена.

Вот рейтинг, который получился у экспертов. Автомобили в нем поделены по категориям.

Компактные легковушки

Toyota Corolla

Toyota Prius

Mazda 3

Toyota Prius Prime

Honda Civic

Ford C-Max Hybrid

Subaru Impreza

Легковики среднего размера

Toyota Camry

Volvo S60

Subaru Legacy

Hyundai Sonata

Honda Accord

Mazda 6

BMW 3 series

Большие легковушки

Toyota Avalon

Компактные внедорожники

Chevrolet Equinox

Kia Sportage

Toyota RAV4

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Lexus UX

Honda CR-V

Nissan Rogue

Subaru Forester

Mazda CX-30

Hyundai Kona

Honda HR-V

Средние внедорожники

Volvo XC60

Hyundai Santa Fe

Toyota Highlander

Nissan Murano

GMC Terrain

Ford Edge

Lexus NX

Infiniti QX60

Mazda CX-9

Acura RDX

Минивены

Toyota Sienna

Honda Odyssey

Ранее OBOZ.UA рассказывал о недорогих машинах, которые оказались экономичнее, чем обещали производители.

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