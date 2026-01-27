На другое денег нет: покупатели выбрали любимые недорогие автомобили

Статистика продаж новых автомобилей на мировом рынке показала самый большой интерес к недорогим автомобилям. У покупателей нет денег на что-то другое, поэтому многие стараются выбрать доступную универсальную машину.

Среди любимых автомобилей покупателей – недорогие модели известных производителей. Статистику приводит Focus2move. Всего в 2025 году в мире было куплено почти 92 миллиона новых машин.

Интересно, что по итогам 2025 года покупатели почти растеряли интерес к электромобилям. Это дорогие машины, которые в эксплуатационных характеристиках уступают моделям с ДВС. Такая тенденция наблюдается на всех рынках, где существует свободная конкуренция.

Самые популярные автомобили 2025 года в мире:

Toyota RAV4; Tesla Model Y; Toyota Corolla; Ford F-Series; Honda CR-V; Chevrolet Silverado; Hyundai Tucson; Toyota Camry; Toyota Hilux; Volkswagen Tiguan.

