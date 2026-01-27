На другое денег нет: покупатели выбрали любимые недорогие автомобили
Статистика продаж новых автомобилей на мировом рынке показала самый большой интерес к недорогим автомобилям. У покупателей нет денег на что-то другое, поэтому многие стараются выбрать доступную универсальную машину.
Среди любимых автомобилей покупателей – недорогие модели известных производителей. Статистику приводит Focus2move. Всего в 2025 году в мире было куплено почти 92 миллиона новых машин.
Интересно, что по итогам 2025 года покупатели почти растеряли интерес к электромобилям. Это дорогие машины, которые в эксплуатационных характеристиках уступают моделям с ДВС. Такая тенденция наблюдается на всех рынках, где существует свободная конкуренция.
Самые популярные автомобили 2025 года в мире:
- Toyota RAV4;
- Tesla Model Y;
- Toyota Corolla;
- Ford F-Series;
- Honda CR-V;
- Chevrolet Silverado;
- Hyundai Tucson;
- Toyota Camry;
- Toyota Hilux;
- Volkswagen Tiguan.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, продажа дешевых автомобилей не спасла компанию Lancia от снижения популярности.