УкраїнськаУКР
русскийРУС

На другое денег нет: покупатели выбрали любимые недорогие автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
885
Toyota Camry XV80

Статистика продаж новых автомобилей на мировом рынке показала самый большой интерес к недорогим автомобилям. У покупателей нет денег на что-то другое, поэтому многие стараются выбрать доступную универсальную машину.

Видео дня

Среди любимых автомобилей покупателей – недорогие модели известных производителей. Статистику приводит Focus2move. Всего в 2025 году в мире было куплено почти 92 миллиона новых машин.

Интересно, что по итогам 2025 года покупатели почти растеряли интерес к электромобилям. Это дорогие машины, которые в эксплуатационных характеристиках уступают моделям с ДВС. Такая тенденция наблюдается на всех рынках, где существует свободная конкуренция.

Hyundai Tucson

Самые популярные автомобили 2025 года в мире:

  1. Toyota RAV4;
  2. Tesla Model Y;
  3. Toyota Corolla;
  4. Ford F-Series;
  5. Honda CR-V;
  6. Chevrolet Silverado;
  7. Hyundai Tucson;
  8. Toyota Camry;
  9. Toyota Hilux;
  10. Volkswagen Tiguan.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, продажа дешевых автомобилей не спасла компанию Lancia от снижения популярности.