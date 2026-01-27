Дешевые автомобили не спасли Lancia от падения продаж
Сегодня Lancia в традиции последних лет фокусируется на дешевых автомобилях, за которыми покупатели буквально гоняются. Однако в конкретном случае эта стратегия не спасла производителя от падения продаж.
Motor1 стало известно, что по итогам 2025 года Lancia реализовала около 11 700 автомобилей. Падение продаж составило 64%. Модель Lancia Ypsilon – на данный момент единственная машина производителя.
Это недорогой автомобиль с ценой от от 23 900 евро – базовый гибридный хэтчбек. Также предлагается полностью электрическая модификация.
Интересно, что ранее Lancia сохраняла присутствие только на домашнем итальянском рынке и продавала больше машин. Теперь компания вернулась в Испанию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Францию, Германию, но ситуация с продажами ухудшилась.
Возможно, расширение линейки моделей изменит ситуацию. К премьере готовят новую Lancia Gamma 2027 года. Через несколько лет ожидается также возрождение Delta. Компания намерена сохранять акцент на электрификации.
