Дешевые автомобили не спасли Lancia от падения продаж

Сегодня Lancia в традиции последних лет фокусируется на дешевых автомобилях, за которыми покупатели буквально гоняются. Однако в конкретном случае эта стратегия не спасла производителя от падения продаж.

Motor1 стало известно, что по итогам 2025 года Lancia реализовала около 11 700 автомобилей. Падение продаж составило 64%. Модель Lancia Ypsilon – на данный момент единственная машина производителя.

Это недорогой автомобиль с ценой от от 23 900 евро – базовый гибридный хэтчбек. Также предлагается полностью электрическая модификация.

Интересно, что ранее Lancia сохраняла присутствие только на домашнем итальянском рынке и продавала больше машин. Теперь компания вернулась в Испанию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Францию, Германию, но ситуация с продажами ухудшилась.

Возможно, расширение линейки моделей изменит ситуацию. К премьере готовят новую Lancia Gamma 2027 года. Через несколько лет ожидается также возрождение Delta. Компания намерена сохранять акцент на электрификации.

