Можно ли выполнить обгон? Тест на знание ПДД

Обгон безусловно является одним из самых опасных маневров на дороге, при выполнении которого риск возникновения аварийной ситуации возрастает в разы. Именно поэтому обгонять своих визави водители должны в строго определенных действующими ПДД условиями и только правильным способом.

Видео дня

Справитесь ли вы с такой задачей, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В его условиях мы видим желтое авто, которое пытается на заснеженной дороге обойти синюю легковушку. Разрешается ли ему этот маневр в заданной ситуации? Варианты ответа здесь следующие:

разрешается; разрешается только в светлое время суток; разрешается, если нет гололедицы; запрещается.

Итак, давайте рассмотрим картинку с заданием внимательнее. Синий автомобиль просто едет себе по дороге прямо, а водитель желтого уже начал обгон, включив левый указатель поворота. При этом водитель синей машины нарушает правила. Хотя это не совсем касается нашей задачи, все же стоит обратить внимание, что он едет посередине дороги, одновременно занимая две полосы – так делать нельзя.

Что касается водителя желтого авто, то он, как и его визави, подлежит действию знака 1.13 "Скользкая дорога". Этот знак предупреждает о том, что впереди участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Знак относится к группе предупредительных и сам по себе ничего запретить не может, в том числе и обгон. Однако менее, ответственный водитель вряд ли поспешит выполнять опасные маневры под таким знаком.

Тем не менее, обгонять на этом участке все же нельзя. Все потому, что он имеет ограниченную обзорность из-за поворота дороги и деревьев, которые заслоняют собой все, что происходит впереди. Пункт 14.6 действующих ПДД запрещает, помимо прочего, выполнять обгон при условии ограниченной обзорности и недостаточной видимости.

Это означает, что обгон в этом месте запрещен и водителю желтого авто следует дождаться, когда они вместе с синей машиной пройдут опасный поворот. Правильным в этой задаче является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей стал на стоянку с нарушением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.