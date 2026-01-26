Кто стал на стоянку с нарушением? Тест на знание ПДД

Оставить свое авто на стоянку посреди города – это всегда непростая задача. Кроме поиска свободного места, что само по себе уже далеко не так просто, нужно еще и учесть все требования ПДД и ничего не нарушить.

Видео дня

Как у вас со знанием этого раздела Правил, поможет проверить тест который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно посмотреть на обочину, где стоят припаркованные грузовик, легковушка и мотоцикл с боковым прицепом, и сказать – какое из этих транспортных средств было поставлено на стоянку с нарушением. Варианты ответа здесь следующие:

грузовик; грузовик и мотоцикл; только мотоцикл; только легковой автомобиль; все транспортные средства поставлены с нарушением; все транспортные средства поставлены без нарушения правил.

Итак, давайте проанализируем участок дороги, на котором стоят наши ТС. На нем находится место для стоянки, что обозначено соответствующим дорожным знаком 5.43 "Зона стоянки". Сразу стоит обратить внимание, каким образом поставлены транспортные средства – все они стоят одной стороной на тротуаре.

И здесь возникает вопрос: разрешается ли ставить транспортные средства на стоянку таким образом? Ответ видим на табличке 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку", размещенной под знаком. В нашей ситуации она как раз и предусматривает использование тротуара для размещения ТС.

Но также важно, что на этой табличке изображен легковой автомобиль. Это означает, что она позволяет парковаться с использованием тротуара легковым автомобилям, а также мотоциклам с боковым прицепом. А вот грузовые автомобили, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны, ставить таким образом запрещается.

Итак, получается, что в данной ситуации правила нарушил только водитель грузового автомобиля. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель поставить авто на стоянку в указанном месте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.