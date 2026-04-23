Можно ли повернуть налево? Тест для водителей

Дорожные знаки и сигналы светофора порой сочетаются таким образом, что могут противоречить друг другу, и чтобы разобраться в них, нужно четко знать все требования ПДД. Попробуйте проверить свои знания, ответив на вопрос, разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть налево.

Тест был опубликован YouTube-каналом "За! Правилам". В нем видим желтый грузовой бус, который подъехал к перекрестку оборудованного светофором. Его водитель сигналит о намерении повернуть в левую сторону. Но может ли он выполнить запланированный маневр? Вот варианты ответов:

ему это разрешается; разрешается, если максимальная разрешенная масса его автомобиля меньше 3,5 т; разрешается, если он живет или обслуживает предприятия в этой зоне; условия, указанные в ответах 2 и 3; запрещается.

Первое, на что нужно обратить внимание в этой ситуации, это, конечно, на светофор. На нем видим включенный зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях, в том числе и налево. Но дальше в дело вступают дорожные знаки. Здесь важно вспомнить, что светофор отменяет действие только знаков приоритета. На остальные знаки он не действует.

Знак 2.3 "Главная дорога" нам в этой ситуации не понадобится, а вот знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" поможет разобраться. Несмотря на название и изображенный на нем автомобиль, этот знак разрешает движение не только легковых авто, а также автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Также стоит знать, что от требований действия этого знака могут отступать водители транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне, или обслуживающих предприятия, расположенные рядом.

Все это означает, что в указанной ситуации водителю разрешается повернуть налево при следующих условиях: масса его автомобиля должна быть меньше 3,5 тонн (что, похоже, так и есть) или если он проживает или работает в этой зоне. Эти условия указаны в ответах два и три. А значит правильным является четвертый вариант ответа.

