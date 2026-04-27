Можно ли обогнать грузовик? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения – возможность научиться лучше ориентироваться в реальных ситуациях на дороге. Задания помогают замечать детали, на которые водители часто не обращают внимания с первого взгляда.

В этой ситуации все кажется довольно простым, но одна дорожная деталь может легко сбить с правильного ответа. Чтобы не ошибиться, нужно внимательно оценить и знак, и дорожную обстановку. Попробуйте определить, разрешено ли водителю синего автомобиля обогнать грузовик в этом случае.

Разрешается ли водителю синего автомобиля обогнать грузовик в изображенной ситуации?

Разрешается; разрешается только при условии, что скорость движения грузового автомобиля впереди менее 30 км/ч; запрещается.

Объяснение

Имеем участок дороги и два автомобиля. Водитель синего авто намерен выполнить обгон.

Прежде всего обращаем внимание на дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Уже из самого названия видно, что он касается только водителей грузовых автомобилей с максимально допустимой массой свыше 3,5 тонны. То есть для водителя легкового синего автомобиля этот знак не устанавливает запрета на обгон.

Еще один момент, который может сбить с толку, – якобы обгон на перекрестке. Действительно, пункт 14.6 ПДД запрещает обгон на перекрестках. Однако в данной ситуации перекрестка нет. Поворот налево к заправке не считается перекрестком, ведь выезды с АЗС, дворов, жилых зон и других прилегающих территорий к перекресткам не относятся.

Следовательно, в этой ситуации водитель синего автомобиля правил не нарушает и может выполнить обгон.

Правильный ответ – №1.

