Чем отличаются эти дорожные знаки? Тест на знание ПДД

Дорожные знаки – важный элемент дорожного движения, который помогает водителям, велосипедистам и пешеходам безопасно передвигаться по дороге. Знаки информируют о разрешениях и запретах, предупреждают об опасности, дают указания.

Дорожные знаки преследуют цель не только обеспечить безопасность на дороге, но и комфорт всех участников движения. Тest_pdr.ua поделились задачей, которая напомнит вам значение знаков, знание которых сохранит кошелек.

Для того чтобы не нарушать правила, не мешать другим участникам дорожного движения и не получить штраф за неправильную стоянку, необходимо понимать значение следующих трех знаков.

Посмотрите на изображение и попробуйте установить соответствие между знаками и их названиями.

А. Стоянка запрещена в нечетные числа месяца;

Б. Стоянка запрещена;

Стоянка запрещена; В. Стоянка запрещена в четные числа месяца.

В Украине за неправильную стоянку, то есть остановку дольше 5 мин, предусмотрена ответственность. Размер штрафа составляет 15 необлагаемых налогом минимальных доходов. На сегодняшний день это 255 грн. При повторных нарушениях – до 680 грн.

Парковаться запрещено:

На пешеходных тротуарах, кроме мотоциклов, легковых автомобилей, если они оставят пешеходную дорожку два метра;

На газонах;

На велодорожках;

В радиусе 50 м от железнодорожных путей;

В местах, где транспортное средство будет мешать проезду других автомобилей и движению пешеходов;

На загородных трассах в районе резкого поворота, где видимость дороги составит менее 100 м;

И в местах, где есть запрещенные знаки.

К запрещенным знакам относится 3.35 Стоянка запрещена, 3.36 Стоянка запрещена в нечетные числа месяца и 3.37 Стоянка запрещена в четные числа месяца.

Знак 3.35 запрещает стоянку всех транспортных средств, но не распространяется на водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью.

Знаки 3.36 и 3.37 запрещают стоянку транспортных средств в нечетные и четные числа месяца соответственно.

Их действие также не распространяется на водителей с инвалидностью или перевозящих пассажиров с инвалидностью.

Также стоит заметить, что если с одной стороны дороги установлен знак 3.36, а с другой 3.37, то оба теряют свое действие с 19 до 24 часов, чтобы водители могли перепарковать свои транспортные средства.

Правильный ответ: А – 2, Б – 1, В – 3.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о опознавательных знаках, которые прикрепляются непосредственно на авто.

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