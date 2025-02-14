Мощную модель на базе Golf и Octavia подробно показали в сети. Фото

Мощная модель Cupra Leon от испанской компании SEAT построена на базе недорогих VW Golf и Skoda Octavia. Но в топовом исполнении предлагает высокую отдачу и спортивный имидж. Машину подробно показали после модернизации.

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После рестайлинга в целом кузов остался без изменений. Новый Cupra Leon сохранил силуэт и обтекаемые линии. Сходство с родственным SEAT Leon тоже осталось. Детали показывает Autogefühl.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Leon сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

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