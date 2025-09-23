Mercedes решил вернуться на рынок дешевых автомобилей

Mercedes кроме производства премиальных автомобилей высокого класса решил сфокусироваться на более дешевых машинах. На рынок решили вернуть модель начального класса, которая окажется доступнее других автомобилей бренда.

Немецкая компания намерена сосредоточиться на более дешевых моделях для увеличения продаж. Для производителя в этом нет конфликта с дорогими машинами в линейке. По информации Motor1, над преемником Mercedes-Benz A-Class уже работают.

Ранее сообщалось, что Mercedes A-Class навсегда исчезнет из модельной линейки. Во всяком случае, модель не получит преемника в ближайшее время и уступит место другим машинам немецкого бренда. Но планы производителя изменились.

Ожидалось, что в 2026 году производство Mercedes A-Class остановится. Речь шла как о хэтчбеке, так и о компактном седане. Это самые дешевые модели Mercedes. Затем производство решили продлить минимум до 2028 года.

Преемник автомобиля появится уже после этого. Однако пока подробности держат в секрете. Стоит ожидать компактный кроссовер или хэтчбек.

