Mazda улучшила свою знаменитую недорогую модель спустя 35 лет. Фото

Знаменитая Mazda MX-5 получила спецверсию спустя 35 лет существования. Производитель улучшил недорогую спортивную модель, чтобы отметить юбилей.

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Mazda MX-5 35th Anniversary Edition – новая особая модификация модели. По информации Carscoops, живой дебют автомобиля состоится в январе 2025 года. Ранее японский автопроизводитель официально подтвердил появление этой спецификации в честь 35-летия родстера.

Спорткар получит специальный красный цвет кузова, особую отделку салона, новые колесные диски, модернизированные тормоза и детали подвески. Все это наверняка порадует фанатов бренда.

Недавно родстер Mazda MX-5 показали в модернизированном виде. После обновления спорткар стал современнее.

В ходе аккуратного рестайлинга снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы. Цена Mazda MX-5 – от 29 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Mazda отметила повышенный спрос на недорогие бензиновые машины на фоне стагнации электромобилей.