Mazda сообщила о дешевых моделях с бензиновыми моторами

Mazda предлагает своим покупателям в том числе недорогие модели, несмотря на новые премиальные кроссоверы и электрические разработки. В компании сообщили о высоком спросе на дешевые машины с ДВС.

Видео дня

Детали сообщает Motor1. В японской компании обратили внимание на замедление покупательской активности в секторе электрокаров. И привели в пример американский рынок, где аудитория в большинстве своем отдает предпочтение надежным и доступным автомобилям с бензиновыми двигателями.

Тем не менее, производитель занят исследованием электромобилей следующего поколения и разработкой собственных твердотельных батарей повышенной эффективности. И над новыми моделями с ДВС тоже работают.

Новые поколения моделей Mazda MX-5 и RX-7 – именно те машины, которых ждут фанаты японского бренда. По меньшей мере один автомобиль, который с учетом высокой мощности окажется недорогим спорткаром, приблизился к потенциальным покупателям.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые надежные автомобили современности.