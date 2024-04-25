Mazda показала будущего соперника Toyota RAV4. Фото

Новый недорогой кроссовер Mazda Arata в каком-то смысле придет на смену CX-5 и составит конкуренцию Toyota RAV4 с ярким дизайном, современным оснащением и экологичной силовой установкой. Компания показала предвестника такой модели.

Детали сообщает Motor1. Непосредственно автопроизводитель еще не анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Однако работы над автомобилем уже ведутся. А новая Arata – кроссовер похожего размера, который станет полностью электрической альтернативой Mazda CX-5.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Однако производитель старается двигаться в сторону электрификации. Концепт Arata (серийная модель может получить название Mazda EZ-60) является шагом в этом направлении. Дизайн выполнили в эффектном стиле. Пока неизвестно, насколько точно его перенесут на конвейер.

Ранее несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям. А вскоре к ним присоединятся CX-70 и CX-80.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую электрическую модель Mazda, которая скоро отправится в продажу.