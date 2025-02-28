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Максимальная экономия: топ-10 дешевых машин с низким расходом топлива
Вопрос экономии топлива стоит остро для автомобилистов во всех странах. Ведь это еще и экономия в целом на эксплуатации автомобиля. Появился список дешевых машин с самым низким расходом топлива на рынке в 2025 году.
Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты назвали лучшие автомобили с низким расходом топлива.
При этом все модели недорогие. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.
Лучшие недорогие автомобили с низким расходом топлива:
- Suzuki Swift (4,4 л/100 км);
- Lancia Ypsilon (4,5 л/100 км);
- Opel Corsa (4,5 л/100 км);
- Peugeot 208 (4,5 л/100 км);
- Citroen C4 (4,7 л/100 км);
- Opel Astra (4,7 л/100 км);
- Peugeot 308 (4,7 л/100 км);
- Mazda 2 (4,7 л/100 км);
- Opel Mokka (4,8 л/100 км);
- Alfa Romeo Junior (4,8 л/100 км).
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