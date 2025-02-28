Максимальная экономия: топ-10 дешевых машин с низким расходом топлива

Вопрос экономии топлива стоит остро для автомобилистов во всех странах. Ведь это еще и экономия в целом на эксплуатации автомобиля. Появился список дешевых машин с самым низким расходом топлива на рынке в 2025 году.

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Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты назвали лучшие автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели недорогие. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Лучшие недорогие автомобили с низким расходом топлива:

Suzuki Swift (4,4 л/100 км); Lancia Ypsilon (4,5 л/100 км); Opel Corsa (4,5 л/100 км); Peugeot 208 (4,5 л/100 км); Citroen C4 (4,7 л/100 км); Opel Astra (4,7 л/100 км); Peugeot 308 (4,7 л/100 км); Mazda 2 (4,7 л/100 км); Opel Mokka (4,8 л/100 км); Alfa Romeo Junior (4,8 л/100 км).

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель Kia.