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Максимальная экономия: топ-10 дешевых машин с низким расходом топлива

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Suzuki Swift

Вопрос экономии топлива стоит остро для автомобилистов во всех странах. Ведь это еще и экономия в целом на эксплуатации автомобиля. Появился список дешевых машин с самым низким расходом топлива на рынке в 2025 году.

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Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты назвали лучшие автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели недорогие. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Opel Mokka

Лучшие недорогие автомобили с низким расходом топлива:

  1. Suzuki Swift (4,4 л/100 км);
  2. Lancia Ypsilon (4,5 л/100 км);
  3. Opel Corsa (4,5 л/100 км);
  4. Peugeot 208 (4,5 л/100 км);
  5. Citroen C4 (4,7 л/100 км);
  6. Opel Astra (4,7 л/100 км);
  7. Peugeot 308 (4,7 л/100 км);
  8. Mazda 2 (4,7 л/100 км);
  9. Opel Mokka (4,8 л/100 км);
  10. Alfa Romeo Junior (4,8 л/100 км).

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