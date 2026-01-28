Лучший кроссовер с пробегом: специалисты назвали известную модель

Дешевые автомобили с пробегом привлекают много внимания и всегда популярны. Самые известные модели могут сбить с толку, но среди них есть лучший кроссовер по мнению специалистов.

Автомобили с пробегом пользуются спросом всегда и везде. При этом покупатели стараются найти наиболее практичные варианты. Ранее эту роль выполняли минивэны, но сегодня кроссоверы заполонили все. Осталось найти лучший. Express передает мнение профессионалов.

Автомобильные эксперты назвали лучшую б/у модель – кроссовер Kia Sportage. Эту машину рекомендуют покупателям с ограниченным бюджетом.

Этот автомобиль считают практичным и довольно надежным. Вдобавок это безопасная и экономичная машина.

Эксперты также ранее советовали модели Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio, Citroen C1 и Opel Corsa. Такие автомобили подходят любому водителю. Именно эти машины с пробегом стоит покупать с ограниченным бюджетом.

