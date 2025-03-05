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Лучшие среди самых дешевых: эти 10 б/у машин советуют эксперты. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Buick Encore

Цены на новые автомобили многим могут показаться довольно высокими. По этой причине рынок б/у машин привлекает внимание. Там дешевые автомобили, но необходимо выбрать лучших.

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С этим есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны.

Специалисты определили лучшие б/у автомобили возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 10 лет. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

Honda Fit

Лучшие автомобили с пробегом возрастом 10 лет:

  1. Honda Fit;
  2. Volkswagen Passat;
  3. Lincoln MKZ;
  4. Kia Rio 5D;
  5. Mercedes-Benz CLA;
  6. Kia Rio;
  7. Honda Civic;
  8. Buick Encore;
  9. Jeep Compass;
  10. Nissan Versa.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый дешевый кроссовер VW.