Лучшие среди самых дешевых: эти 10 б/у машин советуют эксперты. Фото
Цены на новые автомобили многим могут показаться довольно высокими. По этой причине рынок б/у машин привлекает внимание. Там дешевые автомобили, но необходимо выбрать лучших.
С этим есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны.
Специалисты определили лучшие б/у автомобили возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 10 лет. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.
Лучшие автомобили с пробегом возрастом 10 лет:
- Honda Fit;
- Volkswagen Passat;
- Lincoln MKZ;
- Kia Rio 5D;
- Mercedes-Benz CLA;
- Kia Rio;
- Honda Civic;
- Buick Encore;
- Jeep Compass;
- Nissan Versa.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.
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