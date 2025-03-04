Долгожданный бюджетный кроссовер VW дешевле "Дастера" показали на новых фото

Бюджетная модель VW Tera 2026 года станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда и окажется доступнее "Рено Дастер". Новый кроссовер построили на базе модели Skoda. Машину показали на новых фото.

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Детали сообщает Motor1. Прогнозируемая цена Volkswagen Tera – около 15 000 долларов. Машину показали официально после премьеры и длительной тизерной кампании.

Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 года ранее рассекретили официально. На очереди – родственная модель Volkswagen Tera. Недорогой автомобиль с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам.

Длина новинки – примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 116 л.с.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Renault готовит к премьере новый недорогой кроссовер популярного сегмента.