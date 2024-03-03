Лучшие семейные внедорожники с просторным салоном: составлен рейтинг

Семейные внедорожники имеют огромное преимущество в практичности по сравнению со многими хэтчбеками. При этом повышенное положение за рулем позволяет многим водителям чувствовать себя более комфортно и безопасно.

Бензиновые и дизельные двигатели все еще имеют преимущество, но в рейтинге лучших есть и некоторые варианты электрических внедорожников и гибридов (PHEV). Экспертная команда рецензентов оценила Kia Sportage как самый лучший семейный внедорожник в продаже. Какие еще модели вошли в топ-10 – рассказало издание What Car.

Kia Sportage

0-100 км/ч: 9,8 сек

места: 5

Багажник: 562 л

Kia Sportage – это самый лучший автомобиль в классе семейных внедорожников. Модель имеет просторный салон и вместительный багажник. 1,6-литровая бензиновая модель начального уровня более доступна для покупки и предлагает низкие эксплуатационные расходы и высокую производительность. Более высокие комплектации предлагают 12,3-дюймовый цифровой дисплей, передние и наружные задние сиденья с подогревом.

Genesis GV60

0-100 км/ч: 7,8 сек

места: 5

Багажник: 432 л

Genesis является относительным новичком на рынке новых автомобилей. Genesis GV60 базируется на той же основе, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Автомобиль обеспечивает идеальный баланс между комфортом и контролем, что делает его более изысканным, чем EV6. Все модели очень быстры, но эксперты отмечают, что модель начального уровня Premium является лучшей, потому что она заменяет производительность сжигания на улучшенный диапазон.

BMW iX3

BMW iX3, как и многие другие электромобили, базируется на бензиновых и дизельных моделях. 550-литровый багажник может вместить восемь ручных чемоданов, что соответствует Land Rover Discovery Sport. iX3 очень приятно управлять, испытывая маневренность и внимательность на поворотах, поэтому мы эксперты предпочитают более спортивное ощущение комплектации M Sport.

Kia EV6

0-100 км/ч: 7,3 сек

места: 5

Багажник: 490 л

Kia EV6 остается фантастическим универсалом и отлично подходит в качестве электрического семейного внедорожника. Это доказательство того, что семейные внедорожники могут быть стильными, просторными и удобными. Kia EV6 имеет общую основу с Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5. Интерьер EV6 очень продуман, а багажник имеет очень практичную форму и достаточно большой, чтобы вместить семь ручных чемоданов.

Volvo XC40

0-100 км/ч: 8,6 сек

места: 5

Багажник: 452 л

Автомобиль сочетает в себе практичность, стиль и, конечно, безопасность, которыми Volvo славится во всем мире. Лучшим двигателем, по словам экспертов, является 2,0-литровый бензиновый двигатель начального уровня B3, поскольку он обладает достаточной мощностью и сохраняет низкие затраты. XC40 поставляется в стандартной комплектации, хотя специалисты советуют обновить комплектацию Plus. Как и следовало ожидать, XC40 получил полную пятизвездочную оценку в краш-тестах Euro NCAP, получив комплексный набор функций безопасности.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq – один из самых дешевых семейных электрических внедорожников в продаже. Но, несмотря на это, он является отличным универсальным автомобилем, а функции "Simply Clever", такие как отделения в дверях водителя для зонта, двойные карманы на сиденьях, складные столики и множество отделений для хранения значительно облегчают семейную жизнь.

Mercedes GLC

0-100 км/ч: 8 сек

Места: 5

Багажник: 620 л

Mercedes GLC является сильным производителем в классе семейных внедорожников, но эта гибридная версия с подзарядкой от сети под маркой 300e лидирует в рейтинге. GLC обладает просторным и привлекательным интерьером с большим количеством бортовых технологий, что является большим шагом по сравнению с жестким, но скучным видом некоторых семейных моделей. Линия AMG Line Premium также включает в себя специальное стекло, которое изолирует вас от тепла и шума.

Lexus NX

0-100 км/ч: 6,3 с

Места: 5

Багажник: 525 л

Lexus годами создавал внедорожники и гибридные модели, но NX был первым, предлагавшимся как гибрид, подключаемый от сети. Передние сиденья являются одними из лучших, которые можно найти в любом автомобиле, поскольку они очень удобны, обеспечивают отличную поддержку и имеют огромный диапазон регулировки. Lexus уделяет большое внимание качеству сборки и технологиям. Эксперты рекомендуют версию исходного уровня 450h под названием Premium Pack.

Audi Q5

0-100 км/ч: 7,6 сек

места: 5

Багажник: 520 л

Audi Q5 является безупречным представителем класса семейных внедорожников, поскольку сочетает в себе спортивность и удобство с элитным внешним видом. Хотя нет электрической версии – для этого вам понадобится чуть поменьше Q4 e-tron – существует широкий ассортимент, включающий бензиновые, дизельные и гибридные модели.

Ford Kuga

0-100 км/ч: 9,2 с

места: 5

Багажник: 612 л

Ford Kuga стал пятым наиболее продаваемым внедорожником в Великобритании в 2022 году благодаря широкому выбору двигателей, спортивным ходовым характеристикам и утонченному стилю. Эта линейка двигателей включает (относительно) доступные бензиновые двигатели и гибриды. Комплектация ST-Line обеспечивает экономичность дизеля без необходимости подключаться к электросети.

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