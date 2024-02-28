Dodge готовит премьеру недорогого соперника Ford Mustang. Фото

Новый маслкар Dodge Charger 2025 модельного года окажется недорогим соперником знаменитого Ford Mustang. Мощный автомобиль отправится в продажу до конца 2024 года. Производитель уже готовит премьеру модели.

Об этом стало известно Carscoops. Автомобиль уже неоднократно выезжал на дороги для завершающей стадии ходовых испытаний перед премьерой серийной машины, которая ожидается совсем скоро – 5 марта.

Машины выводили на дорожные испытания в штате Мичиган недалеко от штаб-квартиры автопроизводителя. А недавно дизайн Dodge Charger и вовсе почти полностью рассекретили.

Очевидно, что купе очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины: одноименный седан и купе Challenger.

Первой ожидается модификация Dodge Charger Daytona. Это электрический вариант. Ранее сообщалось, что других версий в линейке не появится. Теперь же есть информация, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор. И, возможно, в составе гибридной силовой установки.

Электромобили Dodge Charger купить можно будет с одной из нескольких силовых установок. Заднеприводный вариант предложит около 450 л.с., а полноприводное купе получит мощность более 800 или даже 900 сил.

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