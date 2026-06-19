Лучшие подержанные автомобили: рейтинг июня 2026

Учитывая высокие цены на новые автомобили, все больше покупателей обращаются к вторичному рынку. При этом покупка подержанного автомобиля не означает компромиссов: при правильном подходе можно найти варианты, сочетающие в себе экономичность, долговечность и современные системы безопасности.

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Издание Consumer Reports составило рейтинг за июнь, в который включило подержанные автомобили, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете машину для себя. В центре внимания – модели, хорошо показавшие себя в тестах, отличающиеся надежностью и обладающие высоким уровнем безопасности. Рейтинг основан на результатах испытаний новых автомобилей и долгосрочных данных об их надежности. При этом учитывается и то, как модели дешевеют со временем, ведь не каждый успешный новый автомобиль одинаково выгоден в качестве подержанного.

Mazda6

Поколение: 2014–2021

Последнее поколение Mazda6 запомнилось плавной работой четырехцилиндрового двигателя, отличной экономичностью (около 7,4 л на 100 км в тестах) и динамичным шасси. Качественно отделанный салон предлагает удобные сиденья, хотя сзади места для этого класса маловато. Рестайлинговые версии получили мультимедийную систему с диском на консоли, к которой нужно привыкнуть. Ранние модели критиковали за шумность на шоссе, но небольшое обновление 2016 года и крупный рестайлинг 2018 года значительно улучшили плавность хода и шумоизоляцию. Среди опций безопасности доступны предупреждение о столкновении, автоторможение, мониторинг слепых зон и поперечного движения сзади.

Honda Fit

Поколение: 2015–2020

Третье поколение Fit стало быстрее, безопаснее и экономичнее, получив современные мультимедийные функции и кожаный салон с подогревом. Модель сохранила фирменную трансформацию салона: задние сиденья складываются в ровный пол или поднимаются вверх для перевозки высоких грузов. Управляемость автомобиля приятная, двигатель отзывчивый, а средний расход топлива составляет около 7,1 л на 100 км. В свою очередь, вариатор (CVT) работает своеобразно и слишком усиливает шум двигателя, а подвеска остается довольно жесткой. Это скорее практичный городской помощник, чем автомобиль для дальних поездок. Особенно рекомендуются модели с 2018 года, в которых появился комплекс безопасности Honda Sensing с автоматическим торможением.

Chevrolet Equinox

Поколение: 2018–2024

Chevrolet Equinox продается в популярном сегменте компактных кроссоверов, предлагая технологичную мультимедиа-систему, хорошие ходовые качества и просторный салон. Впрочем, базовый 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. в паре с 6-ступенчатой коробкой-автоматом не впечатляет динамикой и топливной экономичностью. Альтернативой является более мощный 2,0-литровый двигатель мощностью 252 л.с. с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мультимедийная система MyLink (с диагональю 7 или 8 дюймов) поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. В салоне встречаются бюджетные материалы, но сиденья очень удобные.

Toyota Corolla Hybrid

Поколение: 2020–настоящее время

Гибридная Corolla – это чрезвычайно экономичный седан для прагматичных водителей, хотя дизайн этого поколения несколько ухудшил пространство на заднем ряду и удобство посадки. Гибридная установка обеспечивает плавный разгон, а вариатор заставляет двигатель шуметь. Тем не менее средний расход топлива в тестах впечатляет – всего 4,9 л на 100 км. Органы управления просты, а поддержка Android Auto и Apple CarPlay стала базовой с 2021 года. Тогда же появился пакет с мониторингом слепых зон. Автоторможение и предупреждение о столкновении входят в стандартную комплектацию. С обновлением 2023 года для гибрида стали доступны полный привод и новая мультимедиа-система.

Subaru Crosstrek

Поколение: 2018–2023

Фактически этот кроссовер представляет собой поднятый хэтчбек Impreza, который отличается превосходным комфортом подвески, хорошей управляемостью и умеренным расходом топлива. Агрегат из 2,0-литрового двигателя и вариатора работает адекватно и потребляет около 8,1 л на 100 км. Также доступен более мощный 2,5-литровый двигатель. Но плагин-гибрид, появившийся в 2019 году с чисто электрическим запасом хода около 27 км и расходом 7,1 л на 100 км в обычном режиме, из-за высокой цены не является выгодной покупкой. Передним сиденьям не хватает поясничной поддержки, зато сзади много места, а мультимедиа проста в использовании. Системы автоторможения и предупреждения о столкновениях являются стандартными для версий с автоматом, но не предлагаются для "механики".

Toyota RAV4 Hybrid

Поколение: 2016–2018

Хотя это поколение RAV4 дебютировало ещё в 2013 году, долгожданная гибридная версия появилась только после планового обновления в 2016 году. Вместе с рестайлингом вся линейка получила обновленный дизайн, более тихий салон, более плавный ход и новые системы безопасности. Гибридный привод добавил почти 20 л.с., обеспечив более бодрый старт с места по сравнению с обычным бензиновым двигателем, при этом расходуя почти на 3 литра меньше топлива на 100 км. Модели 2017-2018 годов получили ещё больше опций, а их надёжность, по отзывам, достигла самых высоких показателей, поэтому именно эти два последних года выпуска являются приоритетными при поиске.

Toyota Highlander

Поколение: 2014–2019

Highlander – это функциональный семейный кроссовер с хорошей надежностью и приятной управляемостью. Большинство экземпляров оснащены 3,5-литровым V6 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач со средним расходом около 11,8 л на 100 км, тогда как гибрид потребляет около 9,4 л на 100 км. Благодаря увеличенной длине пассажирам на втором ряду очень просторно, а вот третий ряд подойдет разве что для детей. Управление функциями простое, камера заднего вида входит в базовую комплектацию. В моделях 2014–2016 годов системы безопасности и мониторинг слепых зон были только в топовой версии Limited, но с 2017 года автоторможение и адаптивный круиз-контроль стали стандартными для всех комплектаций вместе с появлением 8-ступенчатой автоматической коробки передач.

Lexus NX

Поколение: 2015–2021

Для тех, кто ищет практичность компактного кроссовера, но с премиальным блеском, NX станет хорошим решением. Созданный на базе RAV4, он оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л.с. и 6-ступенчатой коробкой-автоматом. Эта комбинация демонстрирует хорошую динамику при расходе около 9,8 л на 100 км, а гибрид NX 300h укладывается в 8,1 л на 100 км. Салон кроссовера довольно тесен, что усугубляется маленькими окнами, поэтому наличие системы слежения за слепыми зонами здесь очень важно. Хотя он и не дарит такого ощущения роскоши, как старший RX, его спортивный характер и качественная отделка салона порадуют покупателей. Стоит искать модели с 2018 года, где автоторможение уже входит в стандартную комплектацию, а с 2020 года базовым стал и Android Auto.

Honda Ridgeline

Поколение: 2017–настоящее время

Этот инновационный пикап предлагает уникальный "легковый" опыт вождения и массу полезных фишек. Плавность хода здесь на уровне хороших седанов, управляемость лучше, чем у конкурентов, а салон тихий и комфортный. Двигатель V6 обеспечивает мощный разгон и лучшую экономичность, чем у большинства рамных грузовиков. Задний борт может как откидываться, так и раздвигаться в сторону, открывая доступ к кузову и большому герметичному багажнику под полом. Обновление 2020 года принесло 9-ступенчатый автомат, стандартное автоторможение и поддержку смартфонов, а модели 2021 года получили более брутальный дизайн, стандартный полный привод и новую мультимедиа-систему с физическим регулятором громкости.

Mazda MX-5 Miata

Поколение: 2016–2024

Четвёртое поколение Miata предлагает идеальное сочетание точного рулевого управления, филигранной управляемости на извилистых дорогах, высокой надёжности и скромного расхода топлива. Автомобиль стал ещё более востребованным в 2019 году, когда 2,0-литровый двигатель был серьёзно модернизирован, а мощность значительно увеличена – с 155 до 181 л.с.. Мягкая тканевая крыша легко складывается вручную прямо из салона, также доступна версия RF с жестким складным верхом. В 2020 году версия Grand Touring с механической коробкой передач получила спортивную подвеску, а в списке опций появились Android Auto и Apple CarPlay (на более старые модели дилер может установить CarPlay отдельно). Любой год выпуска этого поколения является удачным, но версии с более мощным двигателем после 2019 года ценятся больше всего.

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