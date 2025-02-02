Лучшие подержанные автомобили, которые все еще стоит приобрести в 2025 году

Подержанный автомобиль, объединяющий надежность, безопасность и хорошее ценовое предложение, вполне реально приобрести. В 2025 году на рынке есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, если вы выбираете автомобиль вместо внедорожника.

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Поскольку стоимость автомобилей часто ниже, чем у внедорожников, вы можете выбрать модель с более высоким уровнем комплектации и дополнительными функциями в пределах того же бюджета. Эксперты просмотрели автомобили 2021-2023 модельного года и выбрали лучшие подержанные авто до 20 000 долларов (более 80 тысяч гривен), которые отвечают требованиям надежности, качества и безопасности.

Toyota Corolla 2021-2023

Надежный компактный седан или хэтчбек, отличающийся отличной экономией топлива и расширенными стандартными функциями безопасности. Модели оснащены Apple CarPlay и Android Auto, что обеспечивает удобство подключения к смартфонам.

Toyota Corolla Hybrid поражает своей невероятной топливной эффективностью, с расходом до 53 миль на галлон на шоссе. Однако базовые модели с двигателем могут показаться несколько медленными, а их трансмиссия — не так плавна, как у конкурентов.

Toyota Camry

Надежный и практичный среднеразмерный седан, сочетающий в себе комфорт, безопасность и экономичность. Автомобиль предлагает мощные варианты двигателей, включая эффективный четырехцилиндровый двигатель и более мощные V6.

У Camry высокие показатели безопасности, подтвержденные рейтингами NHTSA и IIHS, что делает ее безопасным выбором для семейных поездок. Современные модели Camry отличаются более спортивным дизайном и улучшенной управляемостью, хотя она по-прежнему уступает некоторым конкурентам в этом классе.

Салон Camry предлагает широкий набор стандартных функций, но заднее сиденье может быть меньше, чем у некоторых других автомобилей среднего размера.

Nissan Altima

Среднеразмерный седан предлагает поразительные показатели экономии топлива и удобное рулевое управление. Качественная сборка кабины и доступность полного привода делают его хорошим вариантом для любых погодных условий, сохраняя при этом эффективность.

Hyundai Elantra

Автомобиль имеет мощный стандартный набор технологий и немалый список функций безопасности. Выразительный, привлекательный стиль помогает компактному седану выделяться среди своих конкурентов. Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto доступна на базовой модели.

Nissan Sentra

Компактный седан, выделяющийся своим стильным дизайном и высококачественным интерьером. Благодаря комфортной езде и превосходной экономии топлива, он является надежным вариантом для ежедневных поездок. Модели оснащены Apple CarPlay и Android Auto как стандарт, что делает технологический аспект этого автомобиля привлекательным для водителей.

Honda Civic

Компактный седан и хэтчбек, славящийся высокой экономией топлива и мощными двигателями. Модели последнего года 10 поколения оснащены богатым стандартным оборудованием, что делает их очень привлекательными для покупателей. Модели 2022 года 11 поколения предлагают еще больше функций безопасности и улучшенную экономию топлива.

Hyundai Sonata

Среднеразмерный седан, поражающий ловким управлением и технологически оснащенным интерьером. Этот автомобиль предлагает отличные функции безопасности и поддержку Apple CarPlay и Android Auto на каждой версии.

Шевроле Bolt EV

Доступный электрический хэтчбек с большим запасом хода и плавным ускорением, обеспечивающий приятное вождение. Его ловкое управление делает поездки комфортными, а просторный салон и достаточно места для пассажиров второго ряда придают удобства. Bolt EV оснащен большим стандартным дисплеем, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto, улучшая мультимедийный опыт водителя.

Мазда 3

Компактный автомобиль, доступный в кузовах седан и хэтчбек, отличающийся элегантным дизайном и высоким качеством отделочных материалов салона. Автомобиль предлагает отличную управляемость и динамику благодаря хорошо настроенному шасси и чувствительному управлению.

Mazda 3 оснащена современными технологиями безопасности, включая системы активной помощи водителю, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto для удобной интеграции со смартфонами.

Несмотря на свои преимущества, Mazda 3 имеет некоторые недостатки, такие как жесткая задняя подвеска, шумный салон и ограниченная видимость назад. Экономичность Mazda 3 также уступает некоторым конкурентам в классе компактных автомобилей.

Subaru Impreza

Эта модель предлагается в кузовах седан и хэтчбек и отличается стандартным полным приводом, что делает ее отличным выбором для условий с плохим сцеплением с дорогой. Автомобиль доступен с механической коробкой, которая понравится любителям активного вождения, а также обеспечивает плавную езду и сбалансированную управляемость.

Impreza демонстрирует хорошую экономию топлива, что делает ее практичным выбором для ежедневных поездок. Автомобиль оснащен стандартными функциями, такими как Apple CarPlay и Android Auto, что обеспечивает удобную интеграцию со смартфонами.

Среди недостатков Impreza можно отметить слабый двигатель, чрезмерный шум дороги в моделях Sport, а также устаревший дизайн интерьера.

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