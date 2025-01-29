Доступные кроссоверы – в лидерах: какие автомобили самые популярные

Некоторые покупатели обеспокоены исчезновением доступных машин на рынке новых автомобилей. Однако в списке бестселлеров в США – как раз такие модели и в основном практичные кроссоверы. Именно американский рынок является самым показательным в мире.

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В США спрос на новые автомобили опять вырос – в 2024 году зафиксирован подъем на 2,7%. При этом в рейтинге наиболее популярных машин, который составили эксперты focus2move, преимущественно недорогие модели.

Самые популярные автомобили в США в 2024 году:

Ford F-Series: 765 649 шт.; Chevrolet Silverado: 542 517 шт.; Toyota RAV4: 475 193 шт.; Honda CR-V: 402 791 шт.; Ram Pickup: 373 120 шт.; Tesla Model Y: 372 613 шт.; GMC Sierra: 322 946 шт.; Toyota Camry: 309 876 шт.; Nissan Rogue: 245 724 шт.; Honda Civic: 242 005 шт.

Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.

Кроме того, близко к лидерам оказались такие известные модели, как Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Chevrolet Trax, Subaru Crosstrek, Subaru Forester. И они тоже являются представителями недорогих сегментов.

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