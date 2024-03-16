Лучшие подержанные авто до $10 тысяч: рейтинг 2024 года

В условиях современной экономики покупка нового автомобиля может оказаться не лучшим финансовым решением. Подержанные автомобили, как правило, значительно дешевле, а благодаря широкому выбору на рынке можно найти модель, которая будет отвечать вашим потребностям и бюджету.

Рынок б/у автомобилей всегда был динамичным, предлагая широкий спектр вариантов на любой бюджет . iSeeCars подготовили рейтинг самых лучших транспортных средств, которые можно приобрести в 2024 году по цене до 10 тысяч долларов

2014 FIAT 500L (7,6/10)

Для людей, которые любят обычный Fiat 500, но не удовлетворены его крошечными размерами, четырехдверный Fiat 500L 2014 покажется убедительной альтернативой.

500L действительно сочетает индивидуальность миниатюрного хэтчбека с пространством кроссовера, но для транспортного средства, которое должно удовлетворять потребности семьи, оно имеет не совершенную трансмиссию, тормоза, настройку подвески и интерьер.

2017 Mitsubishi Mirage G4 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage вернулся в 2017 году после годового перерыва с множеством новых обновлений. Благодаря небольшому радиусу поворота и легкому управлению автомобилем легко маневрировать в густонаселенных условиях.

Кроме того, вам непременно понравится высокая экономия топлива и доступная цена этого хэтчбека.

2015 Шевроле Spark (7,9 / 10)

Легко понять привлекательность малолитражного автомобиля, особенно если вы живете в многолюдном центре города или вблизи него.

Chevrolet Spark 2015 выпуска является надежным выбором для тех, кто впервые покупает автомобиль или для городских жителей благодаря своей низкой цене, миниатюрным размерам, удобствам и оборудованию безопасности.

2014 Kia Forte (8,0/10)

Теперь Kia Forte 2014 присоединился к реестру в классе компактных автомобилей. Он является достойным выбором благодаря его низкой цене, респектабельным характеристикам и щедрым стандартным функциям.

Качество, цена и привлекательный внешний вид делают Kia Forte одним из лидеров класса компактных автомобилей.

2015 Kia Rio (8,1/10)

Kia Rio 2015 года – отличный выбор для небольшого седана или хэтчбека. Он не так изыскан, как некоторые ведущие конкуренты в своем классе, но все равно может покорить вас своей привлекательной кабиной, мощным двигателем и отличной ценой.

То, что автомобиль маленький и недорогой, не значит, что вам нужно пожертвовать функциями, стилем или пространством.

2015 Mitsubishi Mirage (8,1/10)

Этот четырехдверный хэтчбек Mitsubishi, безусловно, экономный, имеет поразительную низкую цену и довольно хорошие стандартные функции.

Однако эксперты отмечают, что Mitsubishi Mirage 2015 года выпуска проигрывает другим маленьким автомобилям, предлагающим значительно лучшие характеристики, комфорт и общую утонченность.

2015 Hyundai Accent (8,1/10)

Поскольку компактные автомобили стали больше и дороже, популярность малолитражных автомобилей, таких как Hyundai Accent 2015 года, постепенно растет.

Благодаря хорошему стилю, производительности выше среднего и надежному качеству сборки этого года является хорошим выбором для небольшого седана или хэтчбека в классе субкомпактных автомобилей.

2014 Nissan Sentra (8,4/10)

Благодаря конкурентоспособным ценам, отличной экономии топлива и хорошо оборудованному салону Nissan Sentra 2014 является достойным выбором в классе малых седанов.

Он компактен, но просторен и оснащен высококлассными и высокотехнологичными функциями.

2015 год Chevrolet Sonic (8,6/10)

Chevrolet Sonic 2015 года выпускается в кузове седан и четырехдверный хэтчбек. Оба могут разместить пять пассажиров. Этот автомобиль является отличным выбором благодаря сочетанию безопасности, комфорта и доступности функций.

Его хорошо настроенная подвеска обеспечивает как стабильную управляемость, так и потрясающий комфорт во время езды.

2015 Nissan Versa (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 выпуска несколько лет подряд был одним из самых дешевых новых автомобилей на рынке, но он до сих пор обеспечивает качества, которые наиболее важны для покупателей в этом сегменте.

Главное преимущество Versa – его заднее сиденье, которое предлагает достаточно места, чтобы даже высшим пассажирам было удобно во время долгих путешествий.

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