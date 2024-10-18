Лучшие недорогие кроссоверы для семьи: эксперты опубликовали список
Популярные кроссоверы представлены на рынке в огромном количестве моделей. А если обратиться к сегменту машин с пробегом, можно хорошенько сэкономить. Эксперты подскажут лучших.
На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Специалисты What Car назвали лучших. Эксперты отлично знают рынок, поэтому выделили десять лучших кроссоверов для семьи.
Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:
- Volvo XC40;
- Kia Sportage;
- Skoda Karoq;
- Seat Ateca;
- BMW X1;
- Volkswagen Tiguan;
- Peugeot 3008;
- Mazda CX-5;
- Hyundai Tucson;
- Nissan Qashqai.
Компактный кроссовер Volvo XC40 сочетает в себе безопасность, практичность и качество. Ближайший соперник премиального сегмента – BMW X1.
Kia Sportage и Hyundai Tucson достаточно компетентны во многих вопросах, которые сочетают с доступностью. То же касается и Skoda Karoq, которая добавляет в копилку достоинств бренд, которому многие доверяют.
Кроссоверы Seat Ateca и Volkswagen Tiguan – соплатформенники Karoq и предлагают похожие качества. А Mazda CX-5 и Peugeot 3008 привлекают многих ярким дизайном и качеством интерьера.
Среди плюсов Nissan Qashqai – экономичность и оснащение, но иногда некоторых беспокоит жесткая подвеска.
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