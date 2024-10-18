Лучшие недорогие кроссоверы для семьи: эксперты опубликовали список

Популярные кроссоверы представлены на рынке в огромном количестве моделей. А если обратиться к сегменту машин с пробегом, можно хорошенько сэкономить. Эксперты подскажут лучших.

Видео дня

На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Специалисты What Car назвали лучших. Эксперты отлично знают рынок, поэтому выделили десять лучших кроссоверов для семьи.

Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:

Volvo XC40; Kia Sportage; Skoda Karoq; Seat Ateca; BMW X1; Volkswagen Tiguan; Peugeot 3008; Mazda CX-5; Hyundai Tucson; Nissan Qashqai.

Компактный кроссовер Volvo XC40 сочетает в себе безопасность, практичность и качество. Ближайший соперник премиального сегмента – BMW X1.

Kia Sportage и Hyundai Tucson достаточно компетентны во многих вопросах, которые сочетают с доступностью. То же касается и Skoda Karoq, которая добавляет в копилку достоинств бренд, которому многие доверяют.

Кроссоверы Seat Ateca и Volkswagen Tiguan – соплатформенники Karoq и предлагают похожие качества. А Mazda CX-5 и Peugeot 3008 привлекают многих ярким дизайном и качеством интерьера.

Среди плюсов Nissan Qashqai – экономичность и оснащение, но иногда некоторых беспокоит жесткая подвеска.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Kia, который готовят к премьере.