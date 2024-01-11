Доступную модель Mercedes следующего поколения показали в сети. Фото

Новое поколение Mercedes CLA, который является одой из наиболее доступных моделей компании, вновь показали на фото в сети до премьеры. На этот раз внимание обратили на детали интерьера автомобиля.

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Об этом сообщает Carscoops. На фото видно, что в салоне Mercedes CLA 2025 года появился огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта. Перед водителем установлен цифровой щиток приборов.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

По традиции в ходе дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. А еще – необычные передние фары, внутри которых заметны фирменные трехлучевые звезды Mercedes.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

OBOZ.UA уже показывал ранее самый доступный европейский электрокроссовер, который стал почти вдвое дешевле.