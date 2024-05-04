Лучшие кроссоверы 2024 года: какой автомобиль купить, чтобы не быть разочарованным

Кроссоверы – универсальные автомобили, в последнее время ставшие мейнстримом. Эти модели со стилистическими признаками внедорожника станут идеальным выбором, если вы ищете надежность, комфорт и качество.

На авторынке есть множество универсалов повышенной проходимости, однако не все они являются воплощением идеального соотношения цены и качества. Эксперты обнародовали рейтинг лучших кроссоверов для водителей, стремящихся к сочетанию большей практичности с низкими эксплуатационными расходами

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek – нечто среднее между хэтчбеком и полноценным внедорожником. Crosstrek имеет полный привод и повышенный дорожный просвет в стандартной комплектации, поэтому он удивительно эффективно способен передвигаться в сельской местности и сложных условиях. В базовую комплектацию входит широкий набор технологий, включая технологию безопасности EyeSight от Subaru.

Kia XCeed

Kia XCeed – модель, предлагающая качественную практичность. Дизайн салона XCeed может показаться требовательным ценителям футуристического дизайна несколько устаревшим по сравнению с последними моделями бренда, такими как Niro. В базовую комплектацию Kia XCeed входит информационно развлекательная система с Apple Carplay и Android Auto, круиз-контроль и парковочная камера. Авто имеет просторный 426-литровый багажник.

Ford Focus Active

Выдерживая конкуренцию внедорожников, Ford Focus является воплощением традиции и практичности. Если вы не можете выбрать между семейным хэтчбеком и одним из многочисленных внедорожников бренда, таких как Ford Puma или Kuga, Focus Active станет компромиссным вариантом. Помимо некоторых изменений во внешнем стиле, Ford Focus Active оснащен обновленными компонентами подвески, благодаря которым лучше справляется с плохим дорожным покрытием и бездорожьем.

Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz предлагает впечатляющую эффективность и маневренность, но это не самый интересный супермини. Именно здесь на сцену выходит Jazz Crosstar со своим трендовым дизайном и надежной комплектацией. Jazz Crosstar оснащен 1,5-литровой гибридной силовой установкой e:HEV.

Dacia Sandero Stepway

Это не совсем полноценный 4x4, как Dacia Duster, но Dacia Sandero Stepway имеет такой же уровень надежности и комфорта, как и его собрат SUV. Имея в основе комплектацию стандартного Sandero (который, в свою очередь, является опорой предыдущего поколения Renault Clio), Sandero Stepway достаточно маневрен в управлении, хотя иногда ему не помешало бы чуть больше мощности.

Smart #3

Smart #3 является второй полноразмерной моделью, возникшей после резкого перезапуска бренда. Этот полностью электрический кроссовер может преодолеть более 320 км на одном заряде. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час всего за 3,7 секунды благодаря двухмоторной силовой установке мощностью 422 л.с.

Skoda Kamiq

Skoda уже давно имеет репутацию поставщика отличных семейных автомобилей, и эксперты советуют обратить внимание на Kamiq. Этот кроссовер достаточно маленький с виду, но он спроектирован настолько умело и качественно, чтобы обеспечить максимальную практичность. Мощность подается от 1-литрового или 1,5-литрового бензинового двигателей, и оба они достаточно экономны с официальными показателями комбинированной экономии WLTP. Также авто имеет достаточно места для пяти пассажиров, а 400-литровый багажник пригодится для семейных путешествий.

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