Лучшие компактные электромобили: топ-10

Небольшие электромобили всё чаще появляются на дорогах. Такие модели становятся все более доступными, а их аккумуляторы – все более мощными, поэтому рост их популярности вполне закономерен. Сейчас уже можно утверждать, что они стали полноценной альтернативой бензиновым супермини.

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Автомобили, которые издание Autocar собрало в этом рейтинге, доказывают: не обязательно покупать электрический внедорожник, чтобы ощутить все преимущества электрокара. Благодаря разработке энергоемких аккумуляторных батарей и компактных платформ инженерам теперь удается уместить все преимущества электромобиля в гораздо меньший кузов, не жертвуя при этом ни запасом хода, ни практичностью. И вот подробный гид по лучшим малогабаритным электромобилям, которые сейчас есть в продаже.

Renault 5 – лучший по универсальности и практичности

Среди главных преимуществ модели – плавность хода, динамичное управление и мягкая подвеска, которая по уровню комфорта превосходит Mini Cooper E, оставаясь при этом послушной и приятной в управлении. Мощности в 148 к.с. вполне достаточно как для городских поездок, так и для длительных путешествий по трассе. Интерьер также выполнен на высочайшем уровне: в нём присутствуют элементы оригинального Renault 5 1970-х годов, качественные материалы и в целом интуитивно понятная планировка.

Если к чему-то и можно придраться, то это к его эффективности. Запас хода при загородных поездках по автомагистралям в ходе тест-драйвов оказался несколько меньше, чем хотелось бы. Если выбрать версию с аккумулятором емкостью 52 кВт·ч, заявленный запас хода составит до 402 км.

Fiat Grande Panda Electric – лучший по стилю

Автомобили, созданные под эгидой концерна Stellantis, часто критикуют за отсутствие индивидуальности из-за массового использования общих деталей между разными брендами, однако к новому Fiat Grande Panda это точно не относится. В его дизайне четко прослеживается связь с оригинальной моделью Panda, а в интерьере и экстерьере спрятано множество "пасхалок", которые подчеркивают, сколько внимания Fiat уделил общей эстетике.

И Grande Panda привлекает не только своим забавным внешним видом. Базовая модель стоит относительно недорого и имеет официальный запас хода до 320 км. Конечно, этот автомобиль не может похвастаться самым удобным управлением, но его яркий характер производит прекрасное впечатление. Кроме того, он просторный и укомплектован всем необходимым.

MG 4 EV – лучший по запасу хода

Если вам нужен максимальный запас хода за минимальные деньги, то под эти критерии подходит только один малолитражный электромобиль. Благодаря серии обновлений, состоявшихся в начале года, MG 4 EV стал еще привлекательнее. Базовая версия Standard Range ушла в прошлое, и теперь линейка состоит из модификаций Long Range и Extended Range в комплектации Premium, а также невероятно быстрого варианта XPower, который развивает 429 к.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за впечатляющие 3,8 секунды.

Запас хода и эффективность здесь вполне конкурентоспособны для своего класса, а благодаря заднеприводному шасси автомобиль доставляет удовольствие от вождения и остается комфортным. С учётом обновлённого интерьера и более качественных материалов отделки MG 4 воспринимается как очень сбалансированный и желанный электромобиль.

Mini Cooper E – лучший по управляемости

Хотя предыдущее поколение электрического хэтчбека Mini было увлекательным в управлении, его портили неудачная компоновка салона и ограниченный запас хода. Новый элегантный Cooper E стал мощнее, получил более широкий выбор аккумуляторов и был оснащен до предела полезными цифровыми технологиями от материнской компании BMW. К тому же Cooper E оснащен электродвигателем мощностью 181 к.с. и батареей ёмкостью 40,7 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 305 км. В то же время версия SE предлагает двигатель мощностью 215 к.с. и аккумулятор емкостью 54,2 кВт·ч, что позволяет проехать до 402 км на одном заряде.

Машина стала тяжелее, из-за чего несколько утратила прежний азарт управления. Однако взамен владелец получает больший запас хода, премиальный салон и привлекательную цену. Сенсорный экран мультимедийной системы кажется немного перегруженным, но, несмотря на мелкие замечания, Cooper E остается одним из лучших в своем сегменте.

Nissan Micra – лучший по плавности хода и звукоизоляции

Этот японский электрический супермини представляет собой переосмысленную версию великолепного Renault 5, и, по большому счету, между ними очень мало различий. Благодаря превосходной платформе и силовой установке Micra может похвастаться такой же зрелой и отточенной ходовой, как и ее ретро-футуристический родственник от Renault.

Автомобиль отличается привлекательным внешним видом, и на нём приятно преодолевать большие расстояния: он демонстрирует хорошую плавность хода, прекрасно управляется, практичен (с большим количеством места для задних пассажиров и вместительным багажником). Модель также обещает высокую эффективность и приличный запас хода. Французский брат, безусловно, стильнее, но если вам больше по душе дизайн Micra, то покупка этого сбалансированного электромобиля будет полностью оправданной.

Citroën ë-C3 – лучший по соотношению цены и качества

Комфортабельный, хорошо оснащенный и практичный Citroën ë-C3 – это еще один доступный вариант, который помогает сравнять цены на электромобили с ценами на бензиновые аналоги. Электрическая версия C3 – один из самых дешевых электрокаров на рынке. Энергию автомобиль получает от аккумулятора емкостью 44 кВт·ч, который обеспечивает заявленный запас хода в 320 км. Эта батарея питает установленный спереди электродвигатель мощностью 111 к.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 11 секунд, а максимальная скорость машины ограничена отметкой 135 км/ч.

Моделью ë-C3 невероятно легко управлять, и она уже в базовой комплектации имеет массу полезного оборудования. Минусы? Запас хода в 320 км некоторым водителям может показаться слишком малым, и, хотя машина достаточно комфортная, ее трудно назвать "драйверской" из-за абсолютно "нечувствительного" рулевого управления.

Ford Puma Gen-E – лучший по простору салона

Хотя этот автомобиль и не занимает самую вершину рейтинга, Ford Puma Gen-E является чрезвычайно важной моделью – хотя бы потому, что он возвращает в свой класс настоящее удовольствие от вождения. Это полностью электрическая версия чрезвычайно популярного кроссовера.

Ford во второй раз попытался создать электромобиль исключительно собственными силами после Mustang Mach-E (в отличие от моделей Explorer и Capri, которые разрабатывались совместно с Volkswagen). Питание модели обеспечивает батарея емкостью 43,6 кВт·ч, которая работает в паре с передним электродвигателем мощностью 166 к.с. По заявлению производителя, на одном заряде можно проехать около 375 км.

Hyundai Inster – лучший по трансформации салона

Эксцентричный Inster, балансирующий на стыке различных сегментов, по своим внешним габаритам относится к компактному А-классу, однако внутри он значительно больше и практичнее таких конкурентов, как Fiat 500e. Этот коренастый малыш действительно просторен, а задний диван, который можно сдвигать и складывать, придает салону невероятную гибкость.

Автомобилем очень легко пользоваться, в частности благодаря сохранению большого количества обычных физических кнопок. В городе подвеска работает мягко, а на высоких скоростях машина демонстрирует зрелое поведение, присущее гораздо более крупным автомобилям. Более совершенная версия 02 предлагает солидный запас хода в 368 км.

Volkswagen ID 3 – лучший по простору и комфорту

Хотя ID 3 с самого начала продемонстрировал неплохие показатели продаж, его запуск сопровождался множеством проблем, которые помешали ему стать полноценным преемником культового Golf. Первые машины критиковали за неудачную мультимедийную систему, запутанные комплектации и откровенно дешевые материалы в салоне. Volkswagen попытался исправить эти ошибки, проведя масштабный фейслифтинг: хэтчбек получил более выразительную переднюю часть, более простую линейку модификаций и существенное улучшение качества отделки интерьера. Сенсорный экран полностью переработали, теперь он значительно удобнее предыдущего, хотя блоки управления климат-контролем под ним и кнопки на руле остались сенсорными.

Сейчас линейка ID 3 состоит из версий Pure (52 кВт·ч), Pro (58 кВт·ч) и Pro S (77 кВт·ч). Последняя обещает впечатляющий запас хода до 555 км. Что касается самого вождения, то жаловаться практически не на что. Рулевое управление достаточно послушное, и машиной очень легко маневрировать на городских улицах или парковках. Как и в случае с Golf, плавность хода остается образцовой, даже несмотря на значительный вес электрокара и большие диски.

BYD Dolphin Surf – лучший по базовой комплектации

Ценовое неравенство по сравнению с бензиновыми автомобилями долгое время оставалось проблемой для небольших электромобилей, но BYD Dolphin Surf доказывает, что с этим покончено. Это не просто один из самых дешевых электрических супермини, а вообще один из самых доступных электромобилей на рынке, который по цене превосходит многих европейских конкурентов, таких как Citroën ë-C3 или Renault 5.

Однако низкая цена – не единственный козырь Dolphin Surf. Внутри он просторен, отлично укомплектован и создает ощущение качества, превосходящего его стоимость. В движении автомобиль приятен и лёгок, но не ждите от него особого драйва или эмоций. Он не может сравниться с Renault 5 по уровню харизмы и стиля, тем не менее предлагает хороший запас хода до 322 км в версии Boost и реальное энергопотребление на уровне около 9 км на один кВт·ч при повседневном использовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о десятке электромобилей с самым большим запасом хода.

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