Лучшие хэтчбеки, выпущенные в 2023 году: топ-5 моделей

Хэтчбеки по праву занимают топовые позиции в рейтингах продаж авто. На этот компактный семейный автомобиль производители часто ставят мощный двигатель, а также хорошие подвески и тормоза, чтобы получить безопасный и удобный, но при этом резвый транспорт.

Издание Autocar собрало рейтинг лучших горячих хэтчбеков в 2023 году. И вот его первая пятерка.

Toyota GR Yaris

С точки зрения потрясающих характеристик, управляемости и чистого спортивного характера, мало кто может приблизиться к этой японской машине. Модель разрабатывали как раллийную, но новейшие требования к безопасности и экологичности почти убили ее, пока в нее снова не поверил нынешний босс Toyota Акио Тойода. Обновленный Yaris имеет под капотом 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 257 лошадиных сил, полный привод и разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 сек. У него также есть шасси и подвеска, разработанные с участием команды WRC Toyota Gazoo Racing, они идеально настроены для быстрой езды по второстепенным дорогам практически в любую погоду.

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Honda Civic Type R

Предыдущая версия горячего хэтчбека Honda была одной из топовых моделей в своем классе. Поэтому ожидания от обновленной версии были высоки. И они оправдались. На Civic Type R и дальше устанавливают 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, но он получил более легкий маховик, переработанный впуск и более свободный выхлоп, которые помогли поднять мощность с 316 до 325 "лошадок". Добавьте к этому улучшенную плавность переключения передач, жесткий кузов и более широкую на 15 мм колею и это даст большую управляемость и податливость. Единственная неприятность, случившаяся с Civic Type R – на нее выросли цены.

Ford Focus ST

Это первый Focus ST с адаптивными амортизаторами и первый дифференциал повышенного трения с электронным управлением для ведущего переднего моста. Последнее остается достаточно редким явлением на автомобилях этой ценовой категории. Опция Track Pack поражает владельца винтовой подвеской с ручной регулировкой, большими тормозами и легкими легкосплавными дисками, обтянутыми резиной Pirelli P Zero Corsa. За относительно небольшие деньги она улучшает управляемость машины. В результате получился энергичный автомобиль, способный на большее чем каждый день ездить на работу и домой.

Mercedes-AMG A45 S

Mercedes-AMG A45 S – это полноприводный горячий хэтчбек, имеющий 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 416 л.с. Он поражает качеством трансмиссии, высокой управляемостью даже на большой скорости и податливым шасси. А точность, вес и обратная связь рулевого рельса с электроусилителем легко могут сравниться с лучшими в своем классе. Однако производитель поставил на эту модель довольно кусачую цену, поэтому по-настоящему народным автомобилем A45 S не назовешь.

Volkswagen Golf R

Высоко оцененный полноприводный Golf R в своей последней форме сделал большой шаг вперед. Среди его безусловных преимуществ 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 316 лошадиных сил. Но есть у него и другое оружие. Golf R стал еще более управляемым, а водителю доступно большое количество опций, позволяющих ездить на нем даже в "режиме дрифта". Эксперты отмечают, что динамические возможности нового "гольфа" заметно расширились. Но при этом и возросла его стоимость.

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