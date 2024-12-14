Лучшие электрокары для тех, кто раньше ездил на бензине: подборка

Наибольшее беспокойство у водителей, всю жизнь ездивших на бензине может вызвать вопрос, справятся ли они с управлением электрокаром. Эксперты говорят, что переход может облегчить правильно подобранная модель машины с электрическим двигателем.

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Издание GoBankingRates собрало модели, которые лучше всего подойдут желающим отказаться от традиционного двигателя. Это недорогие и простые в управлении модели, которыми вы быстро овладеете.

Chevrolet Bolt EV

Модель называют одним из самых дешевых и популярных электромобилей за последние несколько лет. С заявленным запасом хода в 415 км Chevrolet Bolt EV является одним из самых дальнобойных в своем ценовом диапазоне. Chevrolet Bolt EV также предлагает такие функции безопасности, как активное управление полосой движения. Внутрь у него много места, а технические приложения включают в себя сенсорный дисплей.

Nissan Leaf

Nissan Leaf предлагает два разных варианта аккумуляторов. Стандартный обеспечивает запас хода до 240 км на одной зарядке, а улучшенный может проехать до 345 км. Для безопасности модель имеет автоматическое экстренное торможение и интеллектуальное управление полосой движения. Кроме того, это компактный автомобиль, идеально подходящий для использования в городе, что хорошо для повседневных дел.

MINI Cooper SE

Это отличный выбор для впервые покупающих стильный, компактный и элегантный электромобиль. Он обеспечивает запас хода до 180 км на одном заряде, что подходит для ежедневных поездок по городу, но не является самым большим запасом хода. Зарядка электрического MINI проста и быстра. На быстром режиме можно заполнить аккумулятор до 80% всего за 30 минут, что является одним из его главных преимуществ. Его функции безопасности включают автоматическое экстренное торможение и предупреждение о слепых зонах.

Hyundai Kona Electric

Небольшой внедорожник можно удобно использовать для ежедневных поездок на работу и коротких путешествий выходного дня. Он имеет впечатляющий запас хода в 420 км. Hyundai Kona Electric имеет систему удержания полосы движения и систему предупреждения столкновения спереди, что значительно повышает безопасность пассажиров. Также Kona оборудован огромным сенсорным экраном Apple CarPlay и Android Auto.

Kia Niro EV

Kia Niro EV предлагает лучший баланс между запасом хода, ценой и практичностью. Аккумулятор рассчитан на 405 км пути, и это хорошее решение, особенно в городе. Модель может похвастаться передовыми функциями безопасности, включая помощь в удержании полосы движения и предупреждение о лобовом столкновении. Niro EV поражает также и техническими характеристиками, включая 10,25-дюймовый сенсорный экран и беспроводное подключение к смартфону.

Tesla Model 3

Это элегантный, высокотехнологичный и высокопроизводительный автомобиль. Базовая модель обеспечивает 435 км запаса хода с задним приводом и потрясающие 575 км в дальнобойной версии. Недостатком является несколько более высокая цена, чем в среднем по сегменту. Tesla известна своими функциями, такими как автопилот для полуавтономного управления и обновления программного обеспечения для повышения функциональности безопасности. Внутри Model 3 имеется 15-дюймовый сенсорный экран, облегчающий управление автомобилем.

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