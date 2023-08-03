Доступный Nissan Qashqai 2024 года впервые попал на фото до премьеры

Один из наиболее доступных кроссоверов Nissan попался на фото до премьеры. Новый Qashqai 2024 модельного года выехал на дорожные испытания после модернизации.

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Актуальное поколение модели производят с 2021 года. На момент дебюта рестайлингового автомобиля кроссоверу исполнится три года. Подходящий срок для промежуточной модернизации. О машине сообщает Carscoops.

По традиции, до премьеры кузов автомобиля оклеен пленкой. Она скрывает те самые элементы, которые подвергли замене или переработке. Спереди это фары, центральная решетка, бампер.

Задний бампер также изменят, как и фонари. Скорее всего, их форму оставят, но обновят графику. Стоит ожидать новых колесных дисков и расширенную гамму цветов кузова.

Небольшие изменения произойдут в салоне. Производитель наверняка предложит обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

Силовые установки будут электрифицированы. В гамме останутся моторы объемом 1,3 л мощностью 138 и 156 л.с. Также сохранят гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о самой дешевой модели Tesla, которую показали на фото. Автомобиль еще не представили официально, поэтому дизайн держат в секрете.