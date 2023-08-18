Лучшие доступные электрокары с пробегом: топ б/у автомобилей

Электромобили набирают популярность, значит, на вторичном рынке все больше б/у автомобилей на электротяге. Эти доступные электрокары из списка являются лучшими.

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OBOZREVATEL рассказывает о лучших электромобилях с пробегом на основе рейтинга What Car. Британские эксперты выбрали несколько моделей, но среди них есть и дорогие премиальные машины. Нас же интересуют самые доступные предложения.

Лучшие недорогие б/у электромобили:

Tesla Model 3; Renault Zoe; Hyundai Kona Electric; Volkswagen ID.3; MG 5; Kia e-Niro.

На первом месте – Model 3 от компании Tesla. Чем она понравилась экспертам? Практичностью, большим запасом хода и мощным мотором. Но среди минусов – низкое качество сборки. Многие жалуются именно на это.

Компактный кроссовер Kia e-Niro – просторный и хорошо оснащенный электромобиль. Но на последнее место в списке лучших он опустился из-за медленной зарядки.

Выбор среднестатистического покупателя – Volkswagen ID.3. Он хорошо управляется, предлагает просторный салон и большой запас хода. Специалисты не забыли про минусы – дешевая отделка и неудачная мультимедийная система.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом недорогом электромобиле Chery, который будет соперничать с Tesla.